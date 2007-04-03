|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лип, 2025 21:30
ignorabimus Скорее всего, никак. Просто тупо ждать. Быстро можно получить карту Байбит.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 23 лип, 2025 01:00
ishvara написав:
Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.
Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2312
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|119366
|259896924
|
|
|7978
|23453581
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|124930
|
|