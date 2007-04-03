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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3626362736283629
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:30

ignorabimus Скорее всего, никак. Просто тупо ждать. Быстро можно получить карту Байбит.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:00

  ishvara написав: Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.

Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 02:30

  SAndriy1 написав:Козак, кому ви пишете? У людини немає навіть акаунту на біржах - тільки Леджер. Яка торгівля?!

Зареєструє акаунт і почне торгувати.

  ishvara написав:человек купил и рассчитывает, что завтра или через неделю он станет миллионером. Обычно этого не происходит, и человек теряет покой. Он думает только о том, как бы вернуть свое. И обычно совершает необдуманные поступки. Рынком управляют жадность и страх, ничего нового.

Тому краще торгувати, а не чекати іксів. Фіксити найменший прибуток. Біток - найкращий інструмент серед усього шлака, бо має найбільшу ліквідність. Повторю, що висока волатильність в крипті - недолік, а не перевага для торгівлі.

  ishvara написав:мне кажется, что биткоин близок к своим хаям нынешнего цикла

Тому я тримаю шорт.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 00:06

  sergey_sryvkin написав:
  ishvara написав: Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.

Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту :)

Давно не нервничаю, просто добираю на просадках, профит есть. С 22-го года набирал биток, эфир, XRP, BNB, BHC, XLM, Doge и кое-что еще, сейчас 3-5 иксов по этим монетам.
ishvara
 
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