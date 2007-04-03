RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3626362736283629
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:30

ignorabimus Скорее всего, никак. Просто тупо ждать. Быстро можно получить карту Байбит.
ishvara
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 09.12.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:00

  ishvara написав: Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.

Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 19.02.14
Подякував: 630 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 02:30

  SAndriy1 написав:Козак, кому ви пишете? У людини немає навіть акаунту на біржах - тільки Леджер. Яка торгівля?!

Зареєструє акаунт і почне торгувати.

  ishvara написав:человек купил и рассчитывает, что завтра или через неделю он станет миллионером. Обычно этого не происходит, и человек теряет покой. Он думает только о том, как бы вернуть свое. И обычно совершает необдуманные поступки. Рынком управляют жадность и страх, ничего нового.

Тому краще торгувати, а не чекати іксів. Фіксити найменший прибуток. Біток - найкращий інструмент серед усього шлака, бо має найбільшу ліквідність. Повторю, що висока волатильність в крипті - недолік, а не перевага для торгівлі.

  ishvara написав:мне кажется, что биткоин близок к своим хаям нынешнего цикла

Тому я тримаю шорт.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28836
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2244 раз.
Подякували: 2360 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 00:06

  sergey_sryvkin написав:
  ishvara написав: Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.

Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту :)

Давно не нервничаю, просто добираю на просадках, профит есть. С 22-го года набирал биток, эфир, XRP, BNB, BCH, XLM, Doge и кое-что еще, сейчас 3-5 иксов по этим монетам. Теория работает.
ishvara
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 09.12.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
sailed
 
Повідомлень: 629
З нами з: 24.05.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:10

  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
А з власних валютних р2р з коміс 0.9..1% Пумба, Моні, Глобуса, Привата, Альянса, БВР теж не проходить?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 05.05.21
Подякував: 501 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:18

sailed
Ви можете спробувати поповнити офіційний «гаманець» в телеграмі. Картки українських банків не пропустять, а револют повинен пройти. Потім можете звідти перевести в мережі Ton на біржу Bybit.
anton_likar16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:20

  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.

онлайн або оффлайн обмінки
sergia
 
Повідомлень: 621
З нами з: 14.12.20
Подякував: 128 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3626362736283629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11939, 11940, 11941
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119409 259969361
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лип, 2025 21:50
moveton
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23461907
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 125180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3447)
28.07.2025 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.