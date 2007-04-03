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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лип, 2025 21:30
ignorabimus Скорее всего, никак. Просто тупо ждать. Быстро можно получить карту Байбит.
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ishvara
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Додано: Сер 23 лип, 2025 01:00
ishvara написав:
Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.
Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 23 лип, 2025 02:30
SAndriy1 написав:
Козак, кому ви пишете? У людини немає навіть акаунту на біржах - тільки Леджер. Яка торгівля?!
Зареєструє акаунт і почне торгувати.
ishvara написав:
человек купил и рассчитывает, что завтра или через неделю он станет миллионером. Обычно этого не происходит, и человек теряет покой. Он думает только о том, как бы вернуть свое. И обычно совершает необдуманные поступки. Рынком управляют жадность и страх, ничего нового.
Тому краще торгувати, а не чекати іксів. Фіксити найменший прибуток. Біток - найкращий інструмент серед усього шлака, бо має найбільшу ліквідність. Повторю, що висока волатильність в крипті - недолік, а не перевага для торгівлі.
ishvara написав:
мне кажется, что биткоин близок к своим хаям нынешнего цикла
Тому я тримаю шорт.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:06
sergey_sryvkin написав: ishvara написав:
Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.
Якщо відкинути теорію, то по факту - 5 років нервів та нуль профіту
Давно не нервничаю, просто добираю на просадках, профит есть. С 22-го года набирал биток, эфир, XRP, BNB, BCH, XLM, Doge и кое-что еще, сейчас 3-5 иксов по этим монетам. Теория работает.
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ishvara
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Додано: Нед 27 лип, 2025 23:37
Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
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sailed
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:10
sailed написав:
Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
А з власних валютних р2р з коміс 0.9..1% Пумба, Моні, Глобуса, Привата, Альянса, БВР теж не проходить?
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Amethyst
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:18
sailed
Ви можете спробувати поповнити офіційний «гаманець» в телеграмі. Картки українських банків не пропустять, а револют повинен пройти. Потім можете звідти перевести в мережі Ton на біржу Bybit.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:20
sailed написав:
Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21
Amethyst написав: sailed написав:
Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
А з власних валютних р2р з коміс 0.9..1% Пумба, Моні, Глобуса, Привата, Альянса, БВР теж не проходить?
так, доречі з моно в $ пройшло. дуже дякую!
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