fler написав:Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів у 2025 році. Нашій країні, в якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3. №1 Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів, ( 28 млрд доларів) №2 Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів (16,6 млрд доларів), №3 Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів (5,4 млрд доларів). №4 Україна з 46,351 тис.біткоїнів. Кацапії немає у першій десятці.. https://bitbo.io/treasuries/countries/
Вони під санкціями - тому шифруються. Тут і анонімні гаманці, і біржі без KYC, і паспорти Казахстану та інших країн. У них все в порядку , використовують крипту і для виводу грошей з болот, і для обходу торгівельних санкцій І так само для цього використовують золото, залікові операції з валютами країн партнерів і тд