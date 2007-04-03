RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3644364536463647
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:40

  jabba написав:Когда ждать 3600 и потом закрытия гепа на 2900? :mrgreen:


Когда все долбоящеры вымрут окончательно... и перестанут покупать на хаях рынков.Будильник можешь уже сейчас завести на 18 августа 2032года.И блин с курицей продать не забудь вовремя....больше стоимости металла за курицу-мутанта сейчас не дают..де ты ее взял?Товарищ майор что ли за выполненную работу прислал по почте :mrgreen: Ну то ладно...следи лучше за графиками.Не унывай...Лабуба. :D
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:21

osafly Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!
Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.
Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.
Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:30

  jabba написав:osafly Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!
Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.
Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.
Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.

Да, помню такой анекдот или быль, что когда один из состоятельных кротов по фамилии - ацман выезжал на дикий капиталистический запад лет докуя назад при Лёне, то ему посоветовали не зубы всем в семье из червонного золота вставлять, а гвоздики из него на ящики с хламом личным наколотить
Говорят там пуда три гвоздей мимо КГБ так прошло
Сколько оно в начале 80х стоило - не в курсе, может и мильён уе
Врут может?
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:51

барабашов

и главное ж ни один финмониторинг на западе не пристал, ни один чек со сберкассы или ювелирного не попросил. во времена были :mrgreen:
