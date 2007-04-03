Додано: Пон 26 січ, 2026 18:21

osafly Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!

Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.

Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.

Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.