Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:45
moveton написав: vitaxa2006 написав:
Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки.
osafly написав:
В моменте,1 дневной свечой, Золото-440$(-9%),Серебро-24$(-22%) Платина -420$(-18%) За один день!!
Я так понимаю, что vitaxa2006
вчера прикупил.
Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%. Поки впали лише на 15% за 2 дні. По 4300 і нижче можна частинами купляти. За вихідні ще трохи просяде.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:48
Інвестування у ефір навчило не купувати на хаях. Без різниці що. Завжди дадуть ціну нижче. Навіть, якщо купив на дні, все одно ціна впаде потім нижче. Добре, що восени вийшов повністю з крипти. Їй кабзда до кінця терміну президенства рудого козла.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:54
vitaxa2006 написав:
Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%
Фигасе на золоте понятие "невелика корекція"...
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:01
moveton написав: vitaxa2006 написав:
Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%
Фигасе на золоте понятие "невелика корекція"...
Тут от восприятия зависит. Я согласен с Витахой, что что не купи-оно тут же еще ниже, и лично мне для вложения в что-то физическое хотелось бы коррекции процентов 50, а в крипту вообще не хочу.
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:06
Господар Вельзевула написав:
Тут от восприятия зависит. Я согласен с Витахой, что что не купи-оно тут же еще ниже, и лично мне для вложения в что-то физическое хотелось бы коррекции процентов 50, а в крипту вообще не хочу.
Себе-то, конечно, хотеться может что угодно, но раз так легко предполагалось, что коррекция такого размера будет на днях, значит она происходит каждый месяц, если не чаще. А раз в год, видимо, большая - раз в 10. Я и на битке-то такой волатильности не видел. За золотом не следил. Может для него и нормально.
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:47
moveton написав: vitaxa2006 написав:
Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%
Фигасе на золоте понятие "невелика корекція"...
Смотрим историю графиков...Оно вполне может корректироваться и на 40-50%...то что в пределах 10-12%,не коррекция-откаты.Вчера рынок металлов потерял за день 7трлн баксов,это двойная капитализация всей крипты...Всей-полностью.Одной коррекцией-заметьте..На золото пришлось порядка -5.4трл,серебро где то 1.1,платина 280млрд,палладий 130млрд...По памяти около того..Вот и сравнивайте капитализацию этих рынков.. Крипте пзда...Именно.Приняли решение устроить альтсезон в обратную сторону-шортить бесконечно...Денег не нужно вообще,чтобы все это толкать покупками...Дешево и сердито.Епаный рыжий клоун по уши там,в теме.Просто тупо обнуляют хомяков,вложившися за последние два года в альты.Это и есть альтсезон-просто ревертируйте график на мониторе
Сегодня вот биткоин решили слить,в выходные,на низких объемах...А цена открытия фьючей на Чикагской в понедельник,должна быть 84560....И этот мегагеп,естественно с часа на час должны тут же пойти закрывать-откупать и возвращаться обратно...или чуть позже в самом ближайшем будующем..Нарратив для смелых на лонг,можно прям с текущих...А то пздт тут,графики ни о чем не говорят...Ну смотрите,проверите на следующей неделе
Сегодня Закрытие месяца-завтра недели,не удержались клептоманы еханые,чтобы рынок не пролить искусственно...И если металлы вчера,в момент сессии,то это говно,можно когда угодно,бо оно 24/7-стриги длб когда хош.Хотя кого там уже стричь,ума не приложу...Соотношение лонгов к шортам-1 к 9...и продолжают укатывать.Никогда наверное такого не видел...Все овно из хомяков выдавили,как тюбик пасты-под чистую.
Додано: Суб 31 січ, 2026 22:51
osafly написав: moveton написав: vitaxa2006 написав:
Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%
Фигасе на золоте понятие "невелика корекція"...
Смотрим историю графиков...Оно вполне может корректироваться и на 40-50%...то что в пределах 10-12%,не коррекция-откаты.Вчера рынок металлов потерял за день 7трлн баксов,это двойная капитализация всей крипты...Всей-полностью.Одной коррекцией-заметьте..На золото пришлось порядка -5.4трл,серебро где то 1.1,платина 280млрд,палладий 130млрд...По памяти около того..Вот и сравнивайте капитализацию этих рынков.. Крипте пзда...Именно.Приняли решение устроить альтсезон в обратную сторону-шортить бесконечно...Денег не нужно вообще,чтобы все это толкать покупками...Дешево и сердито.Епаный рыжий клоун по уши там,в теме.Просто тупо обнуляют хомяков,вложившися за последние два года в альты.Это и есть альтсезон-просто ревертируйте график на мониторе
Сегодня вот биткоин решили слить,в выходные,на низких объемах...А цена открытия фьючей на Чикагской в понедельник,должна быть 84560....И этот мегагеп,естественно с часа на час должны тут же пойти закрывать-откупать и возвращаться обратно...или чуть позже в самом ближайшем будующем..Нарратив для смелых на лонг,можно прям с текущих...А то пздт тут,графики ни о чем не говорят...Ну смотрите,проверите на следующей неделе
Сегодня Закрытие месяца-завтра недели,не удержались клептоманы еханые,чтобы рынок не пролить искусственно...И если металлы вчера,в момент сессии,то это говно,можно когда угодно,бо оно 24/7-стриги длб когда хош.Хотя кого там уже стричь,ума не приложу...Соотношение лонгов к шортам-1 к 9...и продолжают укатывать.Никогда наверное такого не видел...Все овно из хомяков выдавили,как тюбик пасты-под чистую.
А какое соотношение лонгов к шортам бывало максимальное в пользу шортов? Если сейчас 1 к 9 лонг/шорт.
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:00
Цікаво, як зараз почувають себе інвестори розрекламованих альткоїнів, типа strk, arb, sui та іншого шлаку? Рандомно глянув на ціну відомого Старкнет, так вже ціна 5 центів. У мене на роботі колега продав свій Ланос і купив цей Старкнет по 25 центів. Сказав, що він нормально укатався з 1 бакса на мінус 75% і тепер можна брати на спот. Оце він, походу, влип з цією шляпою...
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:44
vitaxa2006 написав:
Рандомно глянув на ціну відомого Старкнет, так вже ціна 5 центів. У мене на роботі колега продав свій Ланос і купив цей Старкнет по 25 центів. Сказав, що він нормально укатався з 1 бакса на мінус 75% і тепер можна брати на спот. Оце він, походу, влип з цією шляпою...
тутешній лошара - муха №2 напевно по вуха в цьому лайні ))
бо волни гана та вєєри фібо, в яких він іксперд, намалювали йому наступне:
osafly написав:
Проект нормальный.Все что ниже 0.6$- откуп с минимальными целями район 1.3-1.7 и реальными в район 2 бакса...
не туда волна пішла )
