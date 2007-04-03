RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:12

  Water написав:
  airmax78 написав:Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.

126-40%=76, все далі ріст?

Та який ріст.... Технічний відскок до 84-86к і униз пробивати 70к.
40-45к у цьому році побачимо. Хоч я і не експерт по крипті.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:19

Подивіться на графік бітка за листопад 2021- грудень 2022. Ми ідеально його повторюємо. Єдине, випереджаємо на 1,5-2 місяці, бо АТН у 2021 був пізніше, ніж у 2025. Тоді впали з 69к до 35к. Потім технічний відскок до 45к і далі вже на 30к, відскок на 35к, а потім на 17к.
Зараз: впали з 126к на 80к, технічний відскок на 97к, далі на 76к. Зараз буде відскок на 84-86к, а потім униз під 70к.
Біток свій цикл ідеально відпрацьовує. А альта немає ніякого відношення до циклів бітка.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:48

  vitaxa2006 написав:40-45к у цьому році побачимо.

Я читав дослідження, що десь на 60к середньозважена собівартість майнигу і нижче навряд чи пустять впасти...
