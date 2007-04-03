Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 05 лют, 2026 20:35
Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.
Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.
Очень сомнительно. Мне чего-то кажется что ниже 70К он уже не упадет.
По посиланню зараз 65700
https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/
Хтось пояснить людині яка не шарить, чого воно не росте до 1 млн?
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:14
Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.
Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.
Мне тут писали в свое время, что очень много уровней подпора типа, до 40 . Что у многих стоит там что-то на покупку при такой цене-хз как назвать правильно то,что там у них стоит.
При 35-40, пожалуй вкину скоко не жалко, хай будет.
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:51
Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.
airmax78 написав:
Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.
Можна хоч якесь пояснення для тих людей "хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається"? Чи віденьська корона жме?
