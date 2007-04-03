Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:37

won написав: Osafly, а чого це ви сказились, коли вам нагадали за то, як ви рекомендували там в якийсь криптошлак входити? Правда очі коле?)

Правда, сильно вже неадекватно реагували вы на те нагадування. Напевно, модери видалили пост через це. А жайль. Треба, шоб люди виділи вашу ре-акцію.

Я Вас не знаю,кто вы и откуда...Я торговал и торгую до сих пор разным "криптошлаком" но не обязан вести по рынку и кормить из ложки всяких ежедневно,которые думают купить на 10 баксов монет,никуя не делать и озолотиться вдруг через пару месяцев...рынок меняется-мы торгуем вероятности и рынок. Вы бы перемотали года полтора на этом форуме и увидели,как я вступал в полемику после выборов Трампа с пользователем Космическая машина,который "исповедовал" подход-возьми и держи,который вы приписали мне...я же в это время активно торговал SUI и много чего еще,выкладывая свои сделки...Но из за одних я перестал публиковать здесь свои сделки вообще...да и нет у меня на это времени и желания..Иногда,я могу дать цели на среднесрок и долгосрок,но нет желания этого делать...