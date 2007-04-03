Ну що, криптани, ведмежка скінчилася? 60к було дно ведмежки. Обманув мене ринок, я чекав дно на рівні 40-45к, а ми лише на 60к впали. Тобто, у цьому циклі падіння було всього на -52%. Хоча, у попередніх ведмежих роках, падали на 90-80%. Може цей рік схожий з 2020? Там теж впали на 52% і потім почався агресивний ріст. Хто, що думає?
osafly написав:Мегаиксов всего подряд как на прошлом рынке-не будет,где скромные 10Х-худший результат рынка показали EOS и BCH
а аргументы уже когда-то будут в защиту этого неоднократного утверждения, или так и ограничимся "не будет, потому что я сказал"? на паре ADA/BTC, например, где бы пик ожидал в 25м?
Я долго и много писал,по поводу предстоящего роста и его величин,еще задолго до "возобновления твоей деятельности" на форуме,предсказывал капитализацию альты и пр...При чем тут,ты сказал...Ты сказал,я сказал...Я вообще к этому легко отношусь,кто чего там сказал,кто чего хочет-то и пишет,если это не откровенный идиотизм и понты... Mina набрал по 5 баксов на прошлой бычке и все....крыша потекла.Вот то-реально тяжелый случай...а так,если человек нормально излагает,или интересуется-что в этом такого.Форум для того и существует.
Вкратце,посыл такой-денег в рынке пока мало,альтов стало кратно больше,длб доверчивых-тоже меньше...или хомячки запертые сидят в своих альтах еще с прошлого халвинга Пары к BTC-меня не интересуют,извини..Считать по пять нулей после запятых,глаза болят. Я к чему торгую,то и смотрю.Меня интересует USDT,а асанизаторская машина по перекачке одних фекалий в другие и соотношение их балланса-не интересно...Битка у меня нет,преумножать его за счет альтов,я не планирую пока,цель приумножать кэш.Я биткоин уже не торгую,до следующей медвежки...Вот когда поймаем хай по битку,а это будет в диапазоне 130-145тыс,тогда посмотрим...а может это уже хай,представляю эти разочарованные хомячьи мордочки Есть поговорка-умный человек,всегда полон сомнений,дурак-полон уверенности!
osafly , вы почти идеально определили АТН по битку в 2025 году. Подскажите, по вашей насмотренности, какой может быть хай в 2029 году? Примерно. Не финансовый совет. Я вижу 140-145к. Это потолок.