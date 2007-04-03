Ну що, криптани, ведмежка скінчилася? 60к було дно ведмежки. Обманув мене ринок, я чекав дно на рівні 40-45к, а ми лише на 60к впали. Тобто, у цьому циклі падіння було всього на -52%. Хоча, у попередніх ведмежих роках, падали на 90-80%. Може цей рік схожий з 2020? Там теж впали на 52% і потім почався агресивний ріст. Хто, що думає?
osafly написав:Мегаиксов всего подряд как на прошлом рынке-не будет,где скромные 10Х-худший результат рынка показали EOS и BCH
а аргументы уже когда-то будут в защиту этого неоднократного утверждения, или так и ограничимся "не будет, потому что я сказал"? на паре ADA/BTC, например, где бы пик ожидал в 25м?
Я долго и много писал,по поводу предстоящего роста и его величин,еще задолго до "возобновления твоей деятельности" на форуме,предсказывал капитализацию альты и пр...При чем тут,ты сказал...Ты сказал,я сказал...Я вообще к этому легко отношусь,кто чего там сказал,кто чего хочет-то и пишет,если это не откровенный идиотизм и понты... Mina набрал по 5 баксов на прошлой бычке и все....крыша потекла.Вот то-реально тяжелый случай...а так,если человек нормально излагает,или интересуется-что в этом такого.Форум для того и существует.
Вкратце,посыл такой-денег в рынке пока мало,альтов стало кратно больше,длб доверчивых-тоже меньше...или хомячки запертые сидят в своих альтах еще с прошлого халвинга Пары к BTC-меня не интересуют,извини..Считать по пять нулей после запятых,глаза болят. Я к чему торгую,то и смотрю.Меня интересует USDT,а асанизаторская машина по перекачке одних фекалий в другие и соотношение их балланса-не интересно...Битка у меня нет,преумножать его за счет альтов,я не планирую пока,цель приумножать кэш.Я биткоин уже не торгую,до следующей медвежки...Вот когда поймаем хай по битку,а это будет в диапазоне 130-145тыс,тогда посмотрим...а может это уже хай,представляю эти разочарованные хомячьи мордочки Есть поговорка-умный человек,всегда полон сомнений,дурак-полон уверенности!
osafly , вы почти идеально определили АТН по битку в 2025 году. Подскажите, по вашей насмотренности, какой может быть хай в 2029 году? Примерно. Не финансовый совет. Я вижу 140-145к. Это потолок.
vitaxa2006 Приветствую.Чтобы определить хай,нужно поставить сначала лой,а он еще не достигнут...Вы рано "радуетесь" Это не разворот...скорее-отскок дохлого кота,есть такое понятие в трейдинге. Просто пока нет нижних данных для проведения замеров...Я ж не гадаю на хрустальном шаре.Здесь чистая математика-вычисления..Пока могу сказать,что денег вверху нет...есть только запертые хомяки-лонгисты и даже фонды,с колличеством более миллиона битков купленных выше 84К...и пока их выпускать не отмариновав(а Казак сказал бы-не отчпокав )-было бы неправильно...если такое случится,я буду весьма удивлен..Не для того устроили 6.02 такой стремительный слив,чтобы открыть ловушку так быстро.Деньги внизу и это видно по плотности стаканов бирж,которые буквально нашпигованы "ждущими-умными деньгами" на уровнях 62 и ниже,вплоть до 50 с акцентом на круглых уровнях-60-55К-50..Но Это на данный момент...Мы даже к 200 недельной не сходили,а должны погрузиться ниже нее % на 20-25 минимум..Думаю дна мы еще не видели. Я набираю понемногу шорт по битку и с октябрьского обвала активно торгую только биткоином на фьючах с плечом 7-15Х в разные стороны...зашел-забрал движение-вышел.Альты и даже Эфир не трогаю..Торговать альты на фьючах,вообще не советую(это самоубийство-потому как крайне манипулированы ввиду отсутствия ликвидности в них вообще,могут дать палку на несколько иксов и так же могут обвалить)..Как и добирать(брать) альту сейчас...Пока нет никаких предпосылок к этому.И все нужно мониторить регулярно,как и принимать решения..Считаю,что сейчас вообще не должны выходить выше 80К,разве что краткосрочным заколом.Вот если закрепимся на неделе выше 80-ти,это уже будет серьезный звонок для пересмотра стратегии и рынка как такового.Думаю максимум до 80(если вообще дадут) и дальше в Ад...мы 5 месяцев подряд падали,потому просто обязаны разгрузить метрики(ушедшие в пол) каким то ростом в течении месяца(марта) и возможно части апреля.Пока так.Вас должно на данный момент больше волновать где будет дно,а не какой то призрачный хай,до которого,как до Киева раком
я не знаю куди піде, але наче поки тренд вниз.
шо думають різні ШІ на цю тему:
Опаті:
📊 Коротко по графіку Bitcoin Зараз: низхідний тренд Структура: lower highs + lower lows Ключ: зона ~65k вирішальна 🔮 Сценарії на рік 🟡 Боковик (40%): 60k–90k → найімовірніше 🔴 Падіння (30%): 50k, при паніці 40k 🟢 Ріст (30%): при пробої 85k → 100k–120k ☠️ Worst case ~30k–40k (низька ймовірність) ✅ Висновок 👉 Найреалістичніше: ще слабкість або боковик перед новим ростом 👉 Сигнал сили: закріплення вище 85k
Клод моне:
BTC — Мінімуми в найгірших сценаріях СценарійЦінаЙмовірність🟢 Дно вже є (~54k)~54 00035%🟡 Повторний тест, пробій~36–42k30%🔴 Макрокриза, рецесія~28–32k25%⚫ Чорний лебідь (FTX 2.0)~15–22k10%
Висновок Найімовірніший мінімум — 36–42k (сума ймовірностей сценаріїв B+C = 55% того, що ціна туди дійде). Це збіг фібоначчі 0.786, підтримки 2021 року та зони реалізованої ціни. Падіння нижче 28k малоймовірне (~10%) і потребує справді катастрофічного тригера.
Же мені:
Прогноз у цифрах: Сценарій Ціль (курс) Ймовірність Суть Оптимістичний $120,000+ 30% Пробиття опору $77k та новий цикл хайпу. Помірний (Flat) $65,000 – $95,000 50% Виснажливий "боковик", накопичення сил. Песимістичний $45,000 – $55,000 15% Глибока корекція до сильних ліній підтримки. Критичний $30,000 – $35,000 5% Глобальний обвал ринків ("чорний лебідь"). Висновок: Найбільш імовірний сценарій (80% сумарно) — це або тривалий боковик, або помірне зростання після поточної стабілізації. Ринок зараз "перегрітий", тому перед походом на $100k+ він може ще раз протестувати зону $60,000–$65,000. Найгірший реалістичний мінімум, до якого варто готувати ризик-менеджмент — це $45,000.
жемені найбільш бичий погляд має, але це за рахунок хомячків що гуглять
виходить очікуваний мінімум 30-42 але ймовірності якось не дуже, можемо не дойти.
