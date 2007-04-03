Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
binommisha9 написав:killer_of_liars не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах
Криптоблогери рекомендують торгувати через боти, кажуть, нічого не робиш, закинув гроші боту і тупо рахуєш прибуток. Ось так і живемо.
не знаю як хто, а коли я бачу оце - цим заманухам - заробити нічого не роблячи, вже скільки десятків чи сотень років? змінюється лише формулювання, а збагачуються лише ті, хто обіцяють... але як кажуть - не мамонт, не вимре
Я застосовував науковий підхід до тих ботів: брав історію курсів і сотні разів стартував торги із рандомної точки і потім рахував середній прибуток за заданий період. Якщо торгувати 1 місяць, то більшість ботів були в плюсі, якщо 3 місяці, то 40% ботів були в плюсі, за рік в плюсі лишалось 2% і жоден бот не давав плюс 2 і більше років торгівлі. І найгірше, що прибуток вимірювався в дусі 3-5% в місяць, а збитки 30-50%...
