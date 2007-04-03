RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3656365736583659
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:05

Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 25.01.18
Подякував: 693 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 17:12

"Цыплят по осени считают!" :lol:
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 142
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 17:17

  vitaxa2006 написав:
  binommisha9 написав:
не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах :mrgreen:

Криптоблогери рекомендують торгувати через боти, кажуть, нічого не робиш, закинув гроші боту і тупо рахуєш прибуток. Ось так і живемо.

не знаю як хто, а коли я бачу оце - цим заманухам - заробити нічого не роблячи, вже скільки десятків чи сотень років? змінюється лише формулювання, а збагачуються лише ті, хто обіцяють... але як кажуть - не мамонт, не вимре :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12543
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 17:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Shaman написав:заробити нічого не роблячи

Я застосовував науковий підхід до тих ботів: брав історію курсів і сотні разів стартував торги із рандомної точки і потім рахував середній прибуток за заданий період. Якщо торгувати 1 місяць, то більшість ботів були в плюсі, якщо 3 місяці, то 40% ботів були в плюсі, за рік в плюсі лишалось 2% і жоден бот не давав плюс 2 і більше років торгівлі. І найгірше, що прибуток вимірювався в дусі 3-5% в місяць, а збитки 30-50%...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 29.07.22
Подякував: 944 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 19:33

не все так однозначно...
sergia
 
Повідомлень: 632
З нами з: 14.12.20
Подякував: 132 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 12:19

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5547
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 00:26

  sergia написав:
Натякаєте, що ще впаде, чи що таки треба брати?
M-Audio
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 23.03.11
Подякував: 660 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 10:09

Нижче 60к у цьому році вже точно не впаде, 100%. Я хотів купити біля 50к, але не дійшли туди. Хто хоче на довгострок біток купити, не для короткої спекуляції, то по поточним цінам можна сміливо брати. Сильно нижче від цих цін не впадемо, ну може, до 70к ще сходимо на якомусь невеликому дампі. Війна в Ірані, інший негатив вже не впливають на біток, він росте проти тренда.
Усі кричали про ведмежий рік, але ведмежка була всього 4 місяці (з 06.10.25-хай 126к до 06.02.26-дно 60к). З початку лютого біток вже виріс на 18к, це +30% за 2 місяці. Тому, чекати нижче 60к немає сенсу. Усі блогери кричать, що ще впадемо, про рівні 40-45к, значить буде навпаки, як завжди.
А я почекаю, якщо 70к дадуть, то куплю по цій ціні. Якщо не дадуть, значить не буду купувати взагалі.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 25.01.18
Подякував: 693 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 11:12

  vitaxa2006 написав:
  killer_of_liars написав:
  binommisha9 написав:killer_of_liars
не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах :mrgreen:

звісно що примітивні gpt боти зливають на фьючах,
так само як і 90% трейдерів та експертів :lol:

це більше про консенсус думок які зібрав ші на сьогоднішній день.


Але більшість думок від ші за ріст без оновлення дна у 60к. За падіння нижче 60к малий % і лише при найгіршому сценарію. Чому так?

AI дає повну хню щодо прогнозування ціни. Тому орієнтуватись на АI не варто. Проте згодний що мабуть вже сильно не впадемо якщо не почнеться повномасштабне вторгнення до Ірану з дуже негативним для США початком (втратами і т.п.).
airmax78
 
Повідомлень: 43075
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5370 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12083, 12084, 12085
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120842 264765133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2026 10:08
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23912444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 200609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.