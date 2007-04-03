Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
vitaxa2006 написав:Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
binommisha9 написав:killer_of_liars не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах
Криптоблогери рекомендують торгувати через боти, кажуть, нічого не робиш, закинув гроші боту і тупо рахуєш прибуток. Ось так і живемо.
не знаю як хто, а коли я бачу оце - цим заманухам - заробити нічого не роблячи, вже скільки десятків чи сотень років? змінюється лише формулювання, а збагачуються лише ті, хто обіцяють... але як кажуть - не мамонт, не вимре
Я застосовував науковий підхід до тих ботів: брав історію курсів і сотні разів стартував торги із рандомної точки і потім рахував середній прибуток за заданий період. Якщо торгувати 1 місяць, то більшість ботів були в плюсі, якщо 3 місяці, то 40% ботів були в плюсі, за рік в плюсі лишалось 2% і жоден бот не давав плюс 2 і більше років торгівлі. І найгірше, що прибуток вимірювався в дусі 3-5% в місяць, а збитки 30-50%...
vitaxa2006 написав:Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
vitaxa2006 написав:Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
vitaxa2006 написав:Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.
не все так однозначно...
Натякаєте, що ще впаде, чи що таки треба брати?
Нижче 60к у цьому році вже точно не впаде, 100%. Я хотів купити біля 50к, але не дійшли туди. Хто хоче на довгострок біток купити, не для короткої спекуляції, то по поточним цінам можна сміливо брати. Сильно нижче від цих цін не впадемо, ну може, до 70к ще сходимо на якомусь невеликому дампі. Війна в Ірані, інший негатив вже не впливають на біток, він росте проти тренда. Усі кричали про ведмежий рік, але ведмежка була всього 4 місяці (з 06.10.25-хай 126к до 06.02.26-дно 60к). З початку лютого біток вже виріс на 18к, це +30% за 2 місяці. Тому, чекати нижче 60к немає сенсу. Усі блогери кричать, що ще впадемо, про рівні 40-45к, значить буде навпаки, як завжди. А я почекаю, якщо 70к дадуть, то куплю по цій ціні. Якщо не дадуть, значить не буду купувати взагалі.
binommisha9 написав:killer_of_liars не вір у ШІ, бачив експеремент, де топовим ші видали по 10к$ і всі вони спустили деп на фючерсах
звісно що примітивні gpt боти зливають на фьючах, так само як і 90% трейдерів та експертів
це більше про консенсус думок які зібрав ші на сьогоднішній день.
Але більшість думок від ші за ріст без оновлення дна у 60к. За падіння нижче 60к малий % і лише при найгіршому сценарію. Чому так?
AI дає повну хню щодо прогнозування ціни. Тому орієнтуватись на АI не варто. Проте згодний що мабуть вже сильно не впадемо якщо не почнеться повномасштабне вторгнення до Ірану з дуже негативним для США початком (втратами і т.п.).