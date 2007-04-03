Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:12

vitaxa2006 написав: Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.

Не выдумывайте,Виталя..Я говорил совершенно обратное.Дно еще не достигнуто..Все написанное в марте,до сих пор актуально.Это не рост,а х.рня на постном масле.Один де-билоид колотит всю планету в разные стороны и зарабатывает деньги и его холуи прикарманные.Сейчас мы подошли к уровню,о котором я писал...79-81тыс...выше,несколько миллионов запертых убыточных битков(покупки) Я не думаю что их должны прямо сейчас выпустить...и не думаю,что будет закрепление выше этих уровней...хомяки сами по идее-не дадут,бросившись продавать и выходить в безубыток или минимизироввав минуса,сами продавливая цену.Вот если на неделю-две уйдем выше 81,закрепимся неделькой и полетим выше 85...там неделькой...тогда все-рынок почти на 100% сменит медвежий сегмент на бычий...сейчас нет..Может мы увидим просто быстрый шорт сквиз,закрытие крупного ГЭПа о котором писал в феврале,на 81-84 там с чем то,лень лезть смотреть и тут же вернемся обратно ниже 80.Я набираю шорт плавно.Если что,буду выходить по стопу на 85-86...До этого,цели сначала на 65-67....потом уход ниже 60...надеюсь дно будет в районе 45-48$ тыс.. Вообще,биткоином сейчас торгую мало...Полностью перешел на торговлю металлами,ибо хвала небесам,криптобиржи наконец превратились в банальных брокеров...а это супервозможности.А металлы,по сравнению с битком-это хайвей и Европейская расслабленность,по сравнению с диким западом крипты...Там все четко,по уровням...винрейт выше 95% никто не ипет мозги сквизами и шухером на ровном месте...Серебро-золото-платина...красота..Плечо 15-20...спокоен как слон. Золото кстати,дохлая кошка спускающаяся на парашюте(тот кто сможет разгадать-молодец) Со временем,полностью планирую перейти на фьючах на металлы,после того как биткоин отрисует еще одну,финальную "ногу" снижения..ну,или роста.. Дам подсказку на снижение...Вот сейчас оно ростет,как поставит хай и развернется,отмеряйте еще 38-40% падения от локального хая,примерно там и будет дно...в разворот не верю...не хватает еще одной волны снижения на графике