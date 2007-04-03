Додано: Пон 27 кві, 2026 17:56

vitaxa2006 написав: osafly

Как вы думаете, снп500 пробьет вверх 8000 до конца весны?

vitaxa2006,не смотрел...и честно говоря-нет желания.Я его не торгую..Мне хватает графиковНо общее впечатление складывается такое,что хотят загнать как можно выше перед погружением...чтоб сильно низко потом не падали,а все выглядело как сквиз сейчас...По металлам могу сказать,что золото жду в район 3900-4000тыс,а если 4пробьем,то сходим и на 3400-3600,хотя потолок по росту,сместился уже в район 7тыс.. Додик не успокоится никак,тупо уничтожает доллар и мировую отлаженную систему,именно поэтому,мы и увидели такую переоценку металлов и она скорее всего,будет продолжаться.Но если случится кризис-епнется все...металлы в том числе,но меньше и ненадолго-это будет окно возможностей,если оно случится до роста...Серебро жду в район 50-55,куда то туда...если пробьем 50,поедем вообще на 40 и можем даже ниже...Потолок сейчас по серебру-район 135$,но пока сомневаюсь...нужно хорошо остыть и выдавить случайных пассажиров.Ракета полной никогда не летает. Пока один комегсант Днепгопетговский не продаст свою киллоггаммовую кугицу-мутанта,роста не будетА он до сих пор и не продал...Держит ценник 150тыс...совсем башкой поехал,но бывает..Ликвидность спекулятивная ушла из металлов как раз в индекс и нефть..Нефть торговать тоже приколько,но там фандинг на позицию,просто космический,по 300-400%годовых и выше...Позиции никак не хочется удерживать более 1-2 дня...Сжирает прибыль просто на глазах...А по металлам-фандинг нулевой...Только на выходных,если остается позиция,ибо металлы-нефть,торгуется цивильно,в рабочие дни и сессии,не так как голодранская крипта 24/7И то позицию лучше не оставлять..у меня осталась часть позиции по серебру на выходные...Рыжий пистапол что то там вякнул в выходные...Тут же включился фандинг с цифрой 1100% годовых...просто представьте,на шорт позиции..А я как раз шорт в пятницу недозакрыл...Остались там крохи,3 с чем то унции...Одним словом,несколько баксов,мне насчитало за пол-дня воскресенья на ту мелочь,пока не открылась первая азиатская сессия(по ночному времени у нас)...А если бы там было не три унции,а 30?? Не очень приятно,когда тикает как в такси..Но сессия открылась,а падения как такового и не было..Но фандинг на упреждение включили,бо все ждали красную палку и нельзя ведь дать хомяку заработать лишнегоВ итоге,просто тупо ободрали.Не нравится-закрывай...а как закрыть,если Трамп уже пзднулДолжно падать...Но..Уже все привыкли,что оно просто больное..не всегда реакция идет..Ото так..история.