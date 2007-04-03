  #<1 ... 3657365836593660
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:12

  vitaxa2006 написав:Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.



Не выдумывайте,Виталя..Я говорил совершенно обратное.Дно еще не достигнуто..Все написанное в марте,до сих пор актуально.Это не рост,а х.рня на постном масле.Один де-билоид колотит всю планету в разные стороны и зарабатывает деньги и его холуи прикарманные.Сейчас мы подошли к уровню,о котором я писал...79-81тыс...выше,несколько миллионов запертых убыточных битков(покупки) Я не думаю что их должны прямо сейчас выпустить...и не думаю,что будет закрепление выше этих уровней...хомяки сами по идее-не дадут,бросившись продавать и выходить в безубыток или минимизироввав минуса,сами продавливая цену.Вот если на неделю-две уйдем выше 81,закрепимся неделькой и полетим выше 85...там неделькой...тогда все-рынок почти на 100% сменит медвежий сегмент на бычий...сейчас нет..Может мы увидим просто быстрый шорт сквиз,закрытие крупного ГЭПа о котором писал в феврале,на 81-84 там с чем то,лень лезть смотреть и тут же вернемся обратно ниже 80.Я набираю шорт плавно.Если что,буду выходить по стопу на 85-86...До этого,цели сначала на 65-67....потом уход ниже 60...надеюсь дно будет в районе 45-48$ тыс.. Вообще,биткоином сейчас торгую мало...Полностью перешел на торговлю металлами,ибо хвала небесам,криптобиржи наконец превратились в банальных брокеров...а это супервозможности.А металлы,по сравнению с битком-это хайвей и Европейская расслабленность,по сравнению с диким западом крипты...Там все четко,по уровням...винрейт выше 95% никто не ипет мозги сквизами и шухером на ровном месте...Серебро-золото-платина...красота..Плечо 15-20...спокоен как слон. Золото кстати,дохлая кошка спускающаяся на парашюте(тот кто сможет разгадать-молодец) Со временем,полностью планирую перейти на фьючах на металлы,после того как биткоин отрисует еще одну,финальную "ногу" снижения..ну,или роста.. Дам подсказку на снижение...Вот сейчас оно ростет,как поставит хай и развернется,отмеряйте еще 38-40% падения от локального хая,примерно там и будет дно...в разворот не верю...не хватает еще одной волны снижения на графике
osafly
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:46

Спасибо, что не забываете меня) Ваши слова, да Богу в уши. Меня устроит купить биток по 60к. Даже, если потом пойдем ниже. Комфортная точка входа для меня, это минус 50% от хая 2025 года. Покупать по 78к рука не поднимается.
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 16:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кстати, на фонде сейчас безумие творится, за 4 недели вернули все падение с предыдущего исторического хая и уже его переписали. Там рост безумный, с кучей гепов, перескоков вверх. Это ИИ-сектор так тянет вверх фонду или это засаживают пассажиров в батискаф? Похожая ситуация по фонде была в 2000 (крах доткомов) и в 2008 (мировой финансовый кризис).
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 09:25

osafly
Как вы думаете, снп500 пробьет вверх 8000 до конца весны?
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 17:56

vitaxa2006,не смотрел...и честно говоря-нет желания.Я его не торгую..Мне хватает графиков :D Но общее впечатление складывается такое,что хотят загнать как можно выше перед погружением...чтоб сильно низко потом не падали,а все выглядело как сквиз сейчас...По металлам могу сказать,что золото жду в район 3900-4000тыс,а если 4пробьем,то сходим и на 3400-3600,хотя потолок по росту,сместился уже в район 7тыс.. Додик не успокоится никак,тупо уничтожает доллар и мировую отлаженную систему,именно поэтому,мы и увидели такую переоценку металлов и она скорее всего,будет продолжаться.Но если случится кризис-епнется все...металлы в том числе,но меньше и ненадолго-это будет окно возможностей,если оно случится до роста...Серебро жду в район 50-55,куда то туда...если пробьем 50,поедем вообще на 40 и можем даже ниже...Потолок сейчас по серебру-район 135$,но пока сомневаюсь...нужно хорошо остыть и выдавить случайных пассажиров.Ракета полной никогда не летает. Пока один комегсант Днепгопетговский не продаст свою киллоггаммовую кугицу-мутанта,роста не будет :D А он до сих пор и не продал...Держит ценник 150тыс...совсем башкой поехал,но бывает..Ликвидность спекулятивная ушла из металлов как раз в индекс и нефть..Нефть торговать тоже приколько,но там фандинг на позицию,просто космический,по 300-400%годовых и выше...Позиции никак не хочется удерживать более 1-2 дня...Сжирает прибыль просто на глазах...А по металлам-фандинг нулевой...Только на выходных,если остается позиция,ибо металлы-нефть,торгуется цивильно,в рабочие дни и сессии,не так как голодранская крипта 24/7
И то позицию лучше не оставлять..у меня осталась часть позиции по серебру на выходные...Рыжий пистапол что то там вякнул в выходные...Тут же включился фандинг с цифрой 1100% годовых...просто представьте,на шорт позиции..А я как раз шорт в пятницу недозакрыл...Остались там крохи,3 с чем то унции...Одним словом,несколько баксов,мне насчитало за пол-дня воскресенья на ту мелочь,пока не открылась первая азиатская сессия(по ночному времени у нас)...А если бы там было не три унции,а 30?? Не очень приятно,когда тикает как в такси..Но сессия открылась,а падения как такового и не было..Но фандинг на упреждение включили,бо все ждали красную палку и нельзя ведь дать хомяку заработать лишнего :mrgreen: В итоге,просто тупо ободрали.Не нравится-закрывай...а как закрыть,если Трамп уже пзднул :D Должно падать...Но..Уже все привыкли,что оно просто больное..не всегда реакция идет..Ото так..история.
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 18:30

  osafly написав:не успокоится никак,тупо уничтожает доллар

Долар буде падать відносно чого, відносно інших валют чи металів?
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 21:24

Я думаю что будет падать по отношению к другим валютам.Хотя ситуация очень шаткая,из за одного рыжего неадеквата,в прямом смысле...колбасит что называется во все стороны и все меняется на 180..Еще в конце прошлого года,я ожидал как раз таки наоброт,хотя бы коррекцию и кратковременное укрепление...Но сейчас такое укрепление если и будет,то только за счет военных действий или кризиса...ибо при таких событиях,все бегут именно в доллар... и если евро я собирался покупать раньше при 1.06+- около того,так как я продал все по 1.18-19,то сейчас,мне кажется ниже 1.09-1.1 мы вряд ли уйдем..Тут как бы вообще на 1.24-27 не пошли сперва.Доллар никак не может пробить сопротивление на графике DXY на отметке 100..ну никак,а это его залог укрепления,зато пробил наклонную линию тренда вниз...Как только пробьет на графике DXY отметку 100-101,будет укрепляться,все внимание туда.Нет-значит вниз.Нижняя граница канала сейчас на уровне 94-95,верхняя 106-среднесрок,но пробить пока не может...а может и не сможет...через месяц смена главы ФРС...что будет со ставками,что будет с печатным станком??Вопрос остается открытым..Рынки завязаны на ликвидности.Саудиты в открытую уже заявляют на частичный переход в оплате нефти юанями...если не будет хватать долларовой ликвидности..Значит-однозначно будут печатать баксы,вопрос когда начнут и сколько...и это реальный,нехороший пздцовый звоночек для зеленой бумаги.Но рыжему полудурку похер..он или в гольф играет,или мечтает захватить следующими Кубу или...Гренландию..О чем тут говорить??То что произошло с металлами в прошлом году....как говорят умные экономисты-это не металлы подорожали,это настолько фиат потерял свою стоимость...
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:01

"Мойша,этот гой будет учить нас коммергции?"(с) :mrgreen:
Сами не исключаете дальнейшего роста а других призываете продать на лоях? Там же не сто монет, а одна, есть не просит и те копейки от ее продажи никакой погоды не делают.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:03

Относительно других валют особо падать не будет. Никто не даст. Устроят конкурентную девальвацию наперегонки друг с другом.
