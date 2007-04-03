#<1 ... 3657365836593660 Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:12 vitaxa2006 написав: Медвежка закончилась. В этом цикле дно медвежки зафиксировали на 60к. Osafly снова оказался прав, когда сказал, что ниже 60к биток не увидим. А я оказался неправ, ожидая биток на 45-50к, ориентируясь на % падения в прошлые медвежьи года. Увы, не купил по 60к. Сейчас залетать в уходящий поезд нет желания. Значит, не получилось купить биток на медвежке. Ну и фиг с ним.





Не выдумывайте,Виталя..Я говорил совершенно обратное.Дно еще не достигнуто..Все написанное в марте,до сих пор актуально.Это не рост,а х.рня на постном масле.Один де-билоид колотит всю планету в разные стороны и зарабатывает деньги и его холуи прикарманные.Сейчас мы подошли к уровню,о котором я писал...79-81тыс...выше,несколько миллионов запертых убыточных битков(покупки) Я не думаю что их должны прямо сейчас выпустить...и не думаю,что будет закрепление выше этих уровней...хомяки сами по идее-не дадут,бросившись продавать и выходить в безубыток или минимизироввав минуса,сами продавливая цену.Вот если на неделю-две уйдем выше 81,закрепимся неделькой и полетим выше 85...там неделькой...тогда все-рынок почти на 100% сменит медвежий сегмент на бычий...сейчас нет..Может мы увидим просто быстрый шорт сквиз,закрытие крупного ГЭПа о котором писал в феврале,на 81-84 там с чем то,лень лезть смотреть и тут же вернемся обратно ниже 80.Я набираю шорт плавно.Если что,буду выходить по стопу на 85-86...До этого,цели сначала на 65-67....потом уход ниже 60...надеюсь дно будет в районе 45-48$ тыс.. Вообще,биткоином сейчас торгую мало...Полностью перешел на торговлю металлами,ибо хвала небесам,криптобиржи наконец превратились в банальных брокеров...а это супервозможности.А металлы,по сравнению с битком-это хайвей и Европейская расслабленность,по сравнению с диким западом крипты...Там все четко,по уровням...винрейт выше 95% никто не ипет мозги сквизами и шухером на ровном месте...Серебро-золото-платина...красота..Плечо 15-20...спокоен как слон. Золото кстати,дохлая кошка спускающаяся на парашюте(тот кто сможет разгадать-молодец) Со временем,полностью планирую перейти на фьючах на металлы,после того как биткоин отрисует еще одну,финальную "ногу" снижения..ну,или роста.. Дам подсказку на снижение...Вот сейчас оно ростет,как поставит хай и развернется,отмеряйте еще 38-40% падения от локального хая,примерно там и будет дно...в разворот не верю...не хватает еще одной волны снижения на графике osafly

Спасибо, что не забываете меня) Ваши слова, да Богу в уши. Меня устроит купить биток по 60к. Даже, если потом пойдем ниже. Комфортная точка входа для меня, это минус 50% от хая 2025 года. Покупать по 78к рука не поднимается. vitaxa2006

Повідомлень: 368 З нами з: 25.01.18 Подякував: 700 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 16:50 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют Кстати, на фонде сейчас безумие творится, за 4 недели вернули все падение с предыдущего исторического хая и уже его переписали. Там рост безумный, с кучей гепов, перескоков вверх. Это ИИ-сектор так тянет вверх фонду или это засаживают пассажиров в батискаф? Похожая ситуация по фонде была в 2000 (крах доткомов) и в 2008 (мировой финансовый кризис). vitaxa2006

Как вы думаете, снп500 пробьет вверх 8000 до конца весны? vitaxa2006

vitaxa2006,не смотрел...и честно говоря-нет желания.Я его не торгую..Мне хватает графиков Но общее впечатление складывается такое,что хотят загнать как можно выше перед погружением...чтоб сильно низко потом не падали,а все выглядело как сквиз сейчас...По металлам могу сказать,что золото жду в район 3900-4000тыс,а если 4пробьем,то сходим и на 3400-3600,хотя потолок по росту,сместился уже в район 7тыс.. Додик не успокоится никак,тупо уничтожает доллар и мировую отлаженную систему,именно поэтому,мы и увидели такую переоценку металлов и она скорее всего,будет продолжаться.Но если случится кризис-епнется все...металлы в том числе,но меньше и ненадолго-это будет окно возможностей,если оно случится до роста...Серебро жду в район 50-55,куда то туда...если пробьем 50,поедем вообще на 40 и можем даже ниже...Потолок сейчас по серебру-район 135$,но пока сомневаюсь...нужно хорошо остыть и выдавить случайных пассажиров.Ракета полной никогда не летает. Пока один комегсант Днепгопетговский не продаст свою киллоггаммовую кугицу-мутанта,роста не будет А он до сих пор и не продал...Держит ценник 150тыс...совсем башкой поехал,но бывает..Ликвидность спекулятивная ушла из металлов как раз в индекс и нефть..Нефть торговать тоже приколько,но там фандинг на позицию,просто космический,по 300-400%годовых и выше...Позиции никак не хочется удерживать более 1-2 дня...Сжирает прибыль просто на глазах...А по металлам-фандинг нулевой...Только на выходных,если остается позиция,ибо металлы-нефть,торгуется цивильно,в рабочие дни и сессии,не так как голодранская крипта 24/7

vitaxa2006,не смотрел...и честно говоря-нет желания.Я его не торгую..Мне хватает графиков Но общее впечатление складывается такое,что хотят загнать как можно выше перед погружением...чтоб сильно низко потом не падали,а все выглядело как сквиз сейчас...По металлам могу сказать,что золото жду в район 3900-4000тыс,а если 4пробьем,то сходим и на 3400-3600,хотя потолок по росту,сместился уже в район 7тыс.. Додик не успокоится никак,тупо уничтожает доллар и мировую отлаженную систему,именно поэтому,мы и увидели такую переоценку металлов и она скорее всего,будет продолжаться.Но если случится кризис-епнется все...металлы в том числе,но меньше и ненадолго-это будет окно возможностей,если оно случится до роста...Серебро жду в район 50-55,куда то туда...если пробьем 50,поедем вообще на 40 и можем даже ниже...Потолок сейчас по серебру-район 135$,но пока сомневаюсь...нужно хорошо остыть и выдавить случайных пассажиров.Ракета полной никогда не летает. Пока один комегсант Днепгопетговский не продаст свою киллоггаммовую кугицу-мутанта,роста не будет А он до сих пор и не продал...Держит ценник 150тыс...совсем башкой поехал,но бывает..Ликвидность спекулятивная ушла из металлов как раз в индекс и нефть..Нефть торговать тоже приколько,но там фандинг на позицию,просто космический,по 300-400%годовых и выше...Позиции никак не хочется удерживать более 1-2 дня...Сжирает прибыль просто на глазах...А по металлам-фандинг нулевой...Только на выходных,если остается позиция,ибо металлы-нефть,торгуется цивильно,в рабочие дни и сессии,не так как голодранская крипта 24/7 И то позицию лучше не оставлять..у меня осталась часть позиции по серебру на выходные...Рыжий пистапол что то там вякнул в выходные...Тут же включился фандинг с цифрой 1100% годовых...просто представьте,на шорт позиции..А я как раз шорт в пятницу недозакрыл...Остались там крохи,3 с чем то унции...Одним словом,несколько баксов,мне насчитало за пол-дня воскресенья на ту мелочь,пока не открылась первая азиатская сессия(по ночному времени у нас)...А если бы там было не три унции,а 30?? Не очень приятно,когда тикает как в такси..Но сессия открылась,а падения как такового и не было..Но фандинг на упреждение включили,бо все ждали красную палку и нельзя ведь дать хомяку заработать лишнего В итоге,просто тупо ободрали.Не нравится-закрывай...а как закрыть,если Трамп уже пзднул Должно падать...Но..Уже все привыкли,что оно просто больное..не всегда реакция идет..Ото так..история. osafly

Долар буде падать відносно чого, відносно інших валют чи металів? Water Повідомлень: 4207 З нами з: 06.03.12

Я думаю что будет падать по отношению к другим валютам.Хотя ситуация очень шаткая,из за одного рыжего неадеквата,в прямом смысле...колбасит что называется во все стороны и все меняется на 180..Еще в конце прошлого года,я ожидал как раз таки наоброт,хотя бы коррекцию и кратковременное укрепление...Но сейчас такое укрепление если и будет,то только за счет военных действий или кризиса...ибо при таких событиях,все бегут именно в доллар... и если евро я собирался покупать раньше при 1.06+- около того,так как я продал все по 1.18-19,то сейчас,мне кажется ниже 1.09-1.1 мы вряд ли уйдем..Тут как бы вообще на 1.24-27 не пошли сперва.Доллар никак не может пробить сопротивление на графике DXY на отметке 100..ну никак,а это его залог укрепления,зато пробил наклонную линию тренда вниз...Как только пробьет на графике DXY отметку 100-101,будет укрепляться,все внимание туда.Нет-значит вниз.Нижняя граница канала сейчас на уровне 94-95,верхняя 106-среднесрок,но пробить пока не может...а может и не сможет...через месяц смена главы ФРС...что будет со ставками,что будет с печатным станком??Вопрос остается открытым..Рынки завязаны на ликвидности.Саудиты в открытую уже заявляют на частичный переход в оплате нефти юанями...если не будет хватать долларовой ликвидности..Значит-однозначно будут печатать баксы,вопрос когда начнут и сколько...и это реальный,нехороший пздцовый звоночек для зеленой бумаги.Но рыжему полудурку похер..он или в гольф играет,или мечтает захватить следующими Кубу или...Гренландию..О чем тут говорить??То что произошло с металлами в прошлом году....как говорят умные экономисты-это не металлы подорожали,это настолько фиат потерял свою стоимость... osafly

"Мойша,этот гой будет учить нас коммергции?"(с)

Сами не исключаете дальнейшего роста а других призываете продать на лоях? Там же не сто монет, а одна, есть не просит и те копейки от ее продажи никакой погоды не делают. jabba

Относительно других валют особо падать не будет. Никто не даст. Устроят конкурентную девальвацию наперегонки друг с другом. jabba

Ага,у комегциалов при оф.курсе цены 100-107грн,где сегебго ходит уже месяц примерно,продавать кугицу-мутанта за котогую могут побить могду в Украине по 150грн/грамм это называется на лоях... Усе понятно..Я называю верхнюю границу возможную цены,но не факт что мы туда быстро прийдем...туда как до Киева раком...Чтобы пойти для начала хотя бы на 100,нужно сходить под 60...вот это,думаю гораздо быстрее приключится.Вот как только провалим зону примерно в районе 62-63,след.цель 49-54...как цель коррекции от хая...Дальше видно будет...Золото еще на прошлой неделе написал-дохлый кот на парашюте-цена тогда была 4760...Уже -5% на сегодняшний день... osafly

