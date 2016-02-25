Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:22
Mavr написав: Stringer написав:Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $
А отправлять можно третьим лицам? В е-лимите у них только инвестирование написано и всякая лабуда. Что писать в назначении платежа если просто другу отправляешь?
Просто другу нельзя, либо родственникам, либо за услугу, и то и другое требует документального подтверждения
Stringer
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:04
Stringer написав:
Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $
Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.
Mavr
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Додано: Сер 27 тра, 2020 06:53
Mavr написав: Stringer написав:
Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $
Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.
Не знаю куда вы там тыкаете, действительно ошибся, тарифы ещё снизили, теперь не от 10$, а от 5 грн
https://privatbank.ua/ru/peverodi-swift
Stringer
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