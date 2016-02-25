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Как экономить на банковских
услугах Делимся своими способами

Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:04

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  Stringer написав:Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $


Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 05:53

  Mavr написав:
  Stringer написав:Если сумма до двух тысяч, то в привате самый дешевый свифт от 10 $


Никаких там не 10$, сейчас тыкнулся в ИБ, за 1500$ перевод просит 19.5 долларов комиссии, то есть полноценных 1.3%.

Ну немного ошибся, не от 10 а от 12 $ . Ну все правильно вам посчитали, перевод на 1500 за 12+0,5%, получается ровно 19,5$
Где то нашли дешевле? Или вы в такой своеобразной манере благодарность выражаете за помощь и наводку?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:34

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

Спасибо за любую помощь, просто мыслю вслух. Это не к вам претензия, я просто выкладываю актуальную инфу если кто зайдет с таким же вопросом.
Получается, в других банках с меня взяли бы 20$ + 7.5$? Попробую в Кредо вернусь с результатами
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:20

  Mavr написав:Спасибо за любую помощь, просто мыслю вслух. Это не к вам претензия, я просто выкладываю актуальную инфу если кто зайдет с таким же вопросом.
Получается, в других банках с меня взяли бы 20$ + 7.5$? Попробую в Кредо вернусь с результатами

Нет, в основном банки снимают процент, но если он ниже минимальной суммы, то минимальную. А приват именно так - 12$ + 0,5%, поэтому и получается на небольших суммах выгоднее через него, чем платить 25-30$ за платёж в других банках.
Там ещё в правексе была фиксированная сумма и цена приемлемая, но там такая отмороженная служба финмониторинга, что мне пять лет назад, даже при наличии документа об оплате услуг отказали в переводе, по "причине отсутствия мокрой печати". Финны, которые прислали инвойс чуть с ума не посходили - у них не ставят печати на документы уже давно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:46

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

Узнал в Кредо про свифт, может кому надо будет: на базовых условиях 1.5% (min 25$) более дешевый тариф начинается с випа и элита. В общем, дорого.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:24

ціна свіфтовок в різних банках

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

і ще одна таблиця свіфтів, знайдена на просторах

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =706707068
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:12

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

На чем еще можно сэкономить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:13

На хавчіку :mrgreen:
greenozon
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