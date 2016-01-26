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Знизити плату за тепло.
Законно. Легально.

Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:08

Re: Знизити плату за тепло. Законно. Легально.

Рік новий, а цирк – той самий...
viewtopic.php?p=4484760#p4484760

  zloy_ukr написав:Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.
Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.
Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.
Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).


Панове!
Припиняйте гальмувати, й починайте рятувати гроші, які випускаєте в широко розкриті вікна.

Не потрібно порушувати циркуляцію!
Не потрібно напружуватись!
Від слова "зовсім".

Просто – накрийте батареї ковдрами...

А коли відбираєте менше тепла, то і лічильник тепла в підвалі – рахуватиме менше!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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