Знизити плату за тепло. Законно. Легально.

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zloy_ukr написав:Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.
Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.
Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.
Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).
Панове!
Припиняйте гальмувати, й починайте рятувати гроші, які випускаєте в широко розкриті вікна.
Не потрібно порушувати циркуляцію!
Не потрібно напружуватись!
Від слова "зовсім".
Просто – накрийте батареї ковдрами...
А коли відбираєте менше тепла, то і лічильник тепла в підвалі – рахуватиме менше!