Додано: Вів 26 тра, 2026 11:42

ЛАД написав:

Забыл добавить.

Кроме взаимной заинтересованности союзников во время 2 МВ на Западе были достаточно сильны симпатии к СССР как борцу с нацистской Германией.

Правительствам демократических стран это было сложно игнорировать.

Борьба с просоветскими настроениями после войны далась нелегко и победили симпатии к СССР не за один день.

Ещё добавлю (это и для шамана) - наверняка антисоветские настроения в Финляндии в 1944 были весьма сильны и вряд ли слабее, чем сегодня у нас антироссийские. Тем более, после массового переселения (400 тыс. человек при населении 3,7 млн!) с территорий, отданных Союзу. Хороший показатель - на уступленных территориях осталось менее 20 человек.

Для нас может служить примером переселение с уступленных территорий. При том, что отношение западных финнов к карелам было не особо дружелюбным. Расселение карельских беженцев (в финской истории их называют siirtoväki — «перемещённые лица») стало, пожалуй, самым масштабным и успешным социально-гуманитарным проектом Финляндии в XX веке.

Итог: Уже к началу 1950-х годов гуманитарный кризис был полностью преодолен. Все 400 000 человек были расселены, обустроены и интегрированы в экономику страны. Финляндия доказала, что даже потеряв территории, можно сохранить людей и перестроить государство без создания лагерей длябеженцев и трущоб.

Я себе слабо представляю возможность/реальность такого переселения у нас сегодня. А масштабы примерно те же - 10-11% населения. т.е. 4-4,5 млн человек.

У нас пока что ограничились нищенским пособием в 2000 грн и каким-то временным жильём. Население на неоккупированных территориях это никак не затронуло.

що перебороли? в Фінляндії немає антиросійської політики? оце так видаємо бажане за дійснев 2022 році фіни не хвилини не сумнівались й вступили до НАТО. розумні люди роблять висновки з досвіду...та ви що ЛАД. всі, хто залишився в окупації - виключно через економічні труднощі. немає ані ждунів, ані ностальгуючих за срср пенсіонерів на дві пенсії. ЛАД вам напевне простіше зрозуміти, бо на окупованих територіях залишилось багато ваших однолітків з відповідними настроями.й карели ж не розповідали фінам про мову та релігію...а з приводу умов - умови створили країни Європи. там же ви не заперечуєте адекватних умов? для 6-7 млн людей до речі - вистачило б місця для всіх мешканців ордовії. але що кажуть ваші однолітки - ні, ми мову вчити не будемо, не хочемо.навіть на неокупованих територіях щось дехто досі українську подужати не може - й скільки таких?тому, хто хотів виїхати з окпації - ті виїхали. хто не виїхав. особисто я не засуджую таких - ситуації різні. але не треба розповідати, що люди не виїхали, бо не мають можливості. не мають бажання, вважають, що їм краще залишитися. на срср жили, й на Раші проживуть...ps особисто ЛАД звісно виділив кімнату в своїй квартирі для біженців. ні??? як так ЛАД?а розповідати, що волонтери майже нічого не роблять ЛАД не забуває...