RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Культурний відпочинок в
Закарпатті, квітень 2017

Культурний відпочинок в Закарпатті, квітень 2017
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2017 10:37

Культурний відпочинок в Закарпатті, квітень 2017

Зображення


Відпочинок в Закарпатті 1 – 9 квітня

1 – 17 квітня, Виставка творів Ференца Семана в Ужгороді, місце проведення: Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая, пл. Жупанатська, 3
1 – 20 квітня 2017Виставка “Genesis” в Ужгороді, місце проведення: Ужгород, атріум облдержадміністрації, пл. Народна, 4
5 квітня, Притула та Вар’яти-шоу в Ужгороді. Місце проведення: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв, вул. Л. Толстого, 12. Час проведення: 20:00 – 22:00
6 – 8 квітня, «Ярмарок до Великодня», м. Виноградів, організована ГО «Виноградівські пацьорки», 10.00-15.00 к.ч., місце проведення: Пасаж між вул. Миру та вул. Шевченка
7 квітня – 25 квітня, Виставка учнів школи мистецтв ім. Бейли Бартока. Місце проведення: Виставковий зал «Імпасто», Виноградів вул. Шевченка
7-9 квітня, Міжнародний семінар айкідо. Місце проведення: Ужгород, ПАДІЮН, Студентська набережна, 8
8 квітня, комедійне шоу “Real Stand Up y Pub House”, Місце проведення: Ужгород, Pub House, вул.Минайська 16, Час: 21:00 – 23:00
7-9 квітня, Міжнародний фестиваль зі східних, індійських, циганських танців та трайбл European Bellydance Trophy. Місце проведення:. Ужгород, Закарпатська обласна філармонія, пл.Тетаральна.
9 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
9 квітня – відкриття Великоднього ярмарку у Хусті, за участі аніматорів

Відпочинок в Закарпатті 10 – 16 квітня

12 квітня – майстер-клас з виготовлення та розпису писанки. Територія Великоднього ярмарку місто Хуст.
16 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
16-17 квітня – святкування Великодня міста та села Закарпаття

Відпочинок в Закарпатті 17 – 23 квітня

22-23 квітня в Ужгороді відбудуться традиційні змагання з танцювального спорту “Uzhgorod Open 2017”. Місце проведення: Ужгород, СК “Юність”
22 – 23 квітня, Мікачево, МТБ марафон “Три Замки Закарпаття” 2017. Різні рівні підготовки учасників. Маршрут велогонки буде перетинати визначні та історичні місця краю: старовинні замки Мукачівського району – Замок “Паланок” (Мукачево), Замок Графа Шенборна (Карпати) та Замок “Сент Міклош” (Чинадієво). Подробиці на сторінці марафону.
23 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00

Відпочинок в Закарпатті 24 – 30 квітня

21-22 квітня, «CoffeeГрадів» , день присвячений каві, навчання, майстер-класи. Місце проведення: «Тотем», пл. Миру, 21 квітня поч. о 9.30 к.ч., 22 квітня поч. о 16.00 к.ч.
21-23 квітня, фестиваль вина “Sakura wine», місто Ужгород, місце проведення: Совинне гніздо. Подробиці на сайті фестивалю
27 квітня – 13 травня, Виставка живопису Катки Ростовчукової (Чеська республіка). Місце проведення: Виставковий зал «Імпасто», м.Виноградів вул. Шевченка
29 квітня – 2 травня, гастрономічний фестиваль “Огинь і мнясо” м. Мукчаево. Подробиці на сторінці фестивалю..
29 квітня по 2 травня,І Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва “Empire of talents”. м. Мукачево
29 квітня, концерт Христина Соловій, Місце проведенян: Ужгород, Драматичний театр, початок о 19.00.
30 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
30 квітня – 2-ий відкритий фестиваль молодої української поезії та авторської пісні «Яблуневий цвіт» та Великодній ярмарок. Місце проведення: місто Хуст.

Відкрита екскурсія в м. Виноградів, поч. о 14.00 к.ч. м. Виноградів, біля міського фонтану


Джерело: Олександр Коваль
Пчёлка
 
Повідомлень: 5169
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:21

  Пчёлка написав:Зображення


Відпочинок в Закарпатті 1 – 9 квітня

1 – 17 квітня, Виставка творів Ференца Семана в Ужгороді, місце проведення: Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая, пл. Жупанатська, 3
1 – 20 квітня 2017Виставка “Genesis” в Ужгороді, місце проведення: Ужгород, атріум облдержадміністрації, пл. Народна, 4
5 квітня, Притула та Вар’яти-шоу в Ужгороді. Місце проведення: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв, вул. Л. Толстого, 12. Час проведення: 20:00 – 22:00
6 – 8 квітня, «Ярмарок до Великодня», м. Виноградів, організована ГО «Виноградівські пацьорки», 10.00-15.00 к.ч., місце проведення: Пасаж між вул. Миру та вул. Шевченка
7 квітня – 25 квітня, Виставка учнів школи мистецтв ім. Бейли Бартока. Місце проведення: Виставковий зал «Імпасто», Виноградів вул. Шевченка
7-9 квітня, Міжнародний семінар айкідо. Місце проведення: Ужгород, ПАДІЮН, Студентська набережна, 8
8 квітня, комедійне шоу “Real Stand Up y Pub House”, Місце проведення: Ужгород, Pub House, вул.Минайська 16, Час: 21:00 – 23:00
7-9 квітня, Міжнародний фестиваль зі східних, індійських, циганських танців та трайбл European Bellydance Trophy. Місце проведення:. Ужгород, Закарпатська обласна філармонія, пл.Тетаральна.
9 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
9 квітня – відкриття Великоднього ярмарку у Хусті, за участі аніматорів

Відпочинок в Закарпатті 10 – 16 квітня

12 квітня – майстер-клас з виготовлення та розпису писанки. Територія Великоднього ярмарку місто Хуст.
16 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
16-17 квітня – святкування Великодня міста та села Закарпаття

Відпочинок в Закарпатті 17 – 23 квітня

22-23 квітня в Ужгороді відбудуться традиційні змагання з танцювального спорту “Uzhgorod Open 2017”. Місце проведення: Ужгород, СК “Юність”
22 – 23 квітня, Мікачево, МТБ марафон “Три Замки Закарпаття” 2017. Різні рівні підготовки учасників. Маршрут велогонки буде перетинати визначні та історичні місця краю: старовинні замки Мукачівського району – Замок “Паланок” (Мукачево), Замок Графа Шенборна (Карпати) та Замок “Сент Міклош” (Чинадієво). Подробиці на сторінці марафону.
23 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00

Відпочинок в Закарпатті 24 – 30 квітня

21-22 квітня, «CoffeeГрадів» , день присвячений каві, навчання, майстер-класи. Місце проведення: «Тотем», пл. Миру, 21 квітня поч. о 9.30 к.ч., 22 квітня поч. о 16.00 к.ч.
21-23 квітня, фестиваль вина “Sakura wine», місто Ужгород, місце проведення: Совинне гніздо. Подробиці на сайті фестивалю
27 квітня – 13 травня, Виставка живопису Катки Ростовчукової (Чеська республіка). Місце проведення: Виставковий зал «Імпасто», м.Виноградів вул. Шевченка
29 квітня – 2 травня, гастрономічний фестиваль “Огинь і мнясо” м. Мукчаево. Подробиці на сторінці фестивалю..
29 квітня по 2 травня,І Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва “Empire of talents”. м. Мукачево
29 квітня, концерт Христина Соловій, Місце проведенян: Ужгород, Драматичний театр, початок о 19.00.
30 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
30 квітня – 2-ий відкритий фестиваль молодої української поезії та авторської пісні «Яблуневий цвіт» та Великодній ярмарок. Місце проведення: місто Хуст.

Відкрита екскурсія в м. Виноградів, поч. о 14.00 к.ч. м. Виноградів, біля міського фонтану


Джерело: Олександр Коваль

Спасибо большое за информацию) :D
Olenka Nik
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ
Пчёлка » Сер 31 тра, 2017 09:36
2 1596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 20:19
Olenka Nik
10 Країн, Куди Можна Поїхати На Відпочинок Без Візи
DenPavlenko » Нед 06 сер, 2017 18:08
3 996
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 15:48
Виктория87
Культурний відпочинок в Закарпатті у червні 2017
Пчёлка » Сер 07 чер, 2017 12:39
1 782
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 жов, 2017 13:46
aloisa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3790)
03.02.2018 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.