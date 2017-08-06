Культурний відпочинок в Закарпатті, квітень 2017

Відпочинок в Закарпатті 1 – 9 квітня
1 – 17 квітня, Виставка творів Ференца Семана в Ужгороді, місце проведення: Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая, пл. Жупанатська, 3
1 – 20 квітня 2017Виставка “Genesis” в Ужгороді, місце проведення: Ужгород, атріум облдержадміністрації, пл. Народна, 4
5 квітня, Притула та Вар’яти-шоу в Ужгороді. Місце проведення: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв, вул. Л. Толстого, 12. Час проведення: 20:00 – 22:00
6 – 8 квітня, «Ярмарок до Великодня», м. Виноградів, організована ГО «Виноградівські пацьорки», 10.00-15.00 к.ч., місце проведення: Пасаж між вул. Миру та вул. Шевченка
7 квітня – 25 квітня, Виставка учнів школи мистецтв ім. Бейли Бартока. Місце проведення: Виставковий зал «Імпасто», Виноградів вул. Шевченка
7-9 квітня, Міжнародний семінар айкідо. Місце проведення: Ужгород, ПАДІЮН, Студентська набережна, 8
8 квітня, комедійне шоу “Real Stand Up y Pub House”, Місце проведення: Ужгород, Pub House, вул.Минайська 16, Час: 21:00 – 23:00
7-9 квітня, Міжнародний фестиваль зі східних, індійських, циганських танців та трайбл European Bellydance Trophy. Місце проведення:. Ужгород, Закарпатська обласна філармонія, пл.Тетаральна.
9 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
9 квітня – відкриття Великоднього ярмарку у Хусті, за участі аніматорів
Відпочинок в Закарпатті 10 – 16 квітня
12 квітня – майстер-клас з виготовлення та розпису писанки. Територія Великоднього ярмарку місто Хуст.
16 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
16-17 квітня – святкування Великодня міста та села Закарпаття
Відпочинок в Закарпатті 17 – 23 квітня
22-23 квітня в Ужгороді відбудуться традиційні змагання з танцювального спорту “Uzhgorod Open 2017”. Місце проведення: Ужгород, СК “Юність”
22 – 23 квітня, Мікачево, МТБ марафон “Три Замки Закарпаття” 2017. Різні рівні підготовки учасників. Маршрут велогонки буде перетинати визначні та історичні місця краю: старовинні замки Мукачівського району – Замок “Паланок” (Мукачево), Замок Графа Шенборна (Карпати) та Замок “Сент Міклош” (Чинадієво). Подробиці на сторінці марафону.
23 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
Відпочинок в Закарпатті 24 – 30 квітня
21-22 квітня, «CoffeeГрадів» , день присвячений каві, навчання, майстер-класи. Місце проведення: «Тотем», пл. Миру, 21 квітня поч. о 9.30 к.ч., 22 квітня поч. о 16.00 к.ч.
21-23 квітня, фестиваль вина “Sakura wine», місто Ужгород, місце проведення: Совинне гніздо. Подробиці на сайті фестивалю
27 квітня – 13 травня, Виставка живопису Катки Ростовчукової (Чеська республіка). Місце проведення: Виставковий зал «Імпасто», м.Виноградів вул. Шевченка
29 квітня – 2 травня, гастрономічний фестиваль “Огинь і мнясо” м. Мукчаево. Подробиці на сторінці фестивалю..
29 квітня по 2 травня,І Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва “Empire of talents”. м. Мукачево
29 квітня, концерт Христина Соловій, Місце проведенян: Ужгород, Драматичний театр, початок о 19.00.
30 квітня, відкрита екскурсія, м. Ужгород, пл. Тетаральна, поч.14.00
30 квітня – 2-ий відкритий фестиваль молодої української поезії та авторської пісні «Яблуневий цвіт» та Великодній ярмарок. Місце проведення: місто Хуст.
Відкрита екскурсія в м. Виноградів, поч. о 14.00 к.ч. м. Виноградів, біля міського фонтану
Джерело: Олександр Коваль