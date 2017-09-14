RSS
  #<1 ... 16062160631606416065
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:21

  Vadim_ написав:
  Water написав:Ще є наприклад тютюн.

Помню как в далёком детстве читати вивчившись , на пачці циарок "Пріма" і "Ватра" було написано тютюнева фабрика місто ... , А ще пам'ятаю - махорка , була у світло коричневих бумажняних пакунках розміру з брусок мила, мій дід використовував її коли долядав за вуликами(віданяв бджіл від меду :) ) , а сусідський дід курив затаривая в самокрутку, а баба пересипала одя шоб міль не поїла :)

Саме тютюнЕва? Бо це було написано на болгарських сигаретах, тіпа ТУ-134, Шипка, ВТ.
Пріма, Ватра це тютюнОва фабрика.

У мого діда був тютюн під назвою- самосад, ріс на городі, сушився у сараї, дід різав його на вулиці. Коли курив, в радіусі метрів 50 дохло все тіпа молі, або комарів, тому бджіл в нас не було. На рибалці з дідом потрібно було сидіть десь метрів 10 від нього, ближче можна було здохнуть самому, але на цій відстані дохли всі комарі.
Water
 
Повідомлень: 3594
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:30

аграрна супердержава

  ЛАД написав:Хочу напомнить один интересный исторический факт - план Моргентау.
Вкратце можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83.
Был предложен в сентябре 1944 и заменён планом Маршалла.
Там есть ряд интересных моментов.
...в результате этих мер уровень жизни немецкого населения резко снизился[1], и распространился послевоенный голод. Деиндустриализация приводила к лишению работы сосредоточенных в городах промышленных рабочих, и, по цепочке, обслуживающих промышленность банковских и управленческих служащих, лишало платёжеспособного спроса сферу городских услуг, медицины, образования, культуры; а высокопроизводительное аграрное производство было, с одной стороны, неспособно занять высвобождающиеся трудовые ресурсы, а с другой, также теряло платёжеспособный рынок производимых продуктов.
В 1947 году экс-президент США Герберт Гувер, после посещения деиндустриализуемой Германии, писал:
«Это иллюзия, что аннексированная Новая Германия может быть превращена в аграрное государство. Это недостижимо, пока мы не уничтожим или не вывезем из неё 25 млн человек.»
— Герберт Гувер

У нас случайно не реализуется аналогичный план?

Заодно рекомендую шаману как экономисту посмотреть https://surl.lu/rrwnrg - "Международное экономическое совещание в Москве (1952)". Думаю, будет интересно. Полагаю, вам, когда вы учились, об этом не рассказывали.

аграрна супередержава - це вже було
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41707
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:31

Посіпаки

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:У нас случайно не реализуется аналогичный план?


Украина как часть анти-Запада сначала проиграла в холодной войне к 1991, потом как периферия-лимитроф Запада проиграла в войне-реванша. Вот нас деиндустрилизируют то те, то другие

є така франшиза "Посіпаки" ("Minions")
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41707
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:36

жим-жим

  fler написав:yanyura
Що ж поробиш, ми тут попереджали, що такий вибір для нас нічого доброго не принесе.
Зараз нам всім потрібні віра і згуртованість, інакше втратимо країну. Дякую Вам за ваші пости, ви мене надихаєте. Тримаємось.

А що вже "гуртуємось", у незламниць "жим-жим"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41707
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:47

  Faceless написав:
ЛАД написав:Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык.

Велике питання - чи існує російський фольклор взагалі. Що в казок, що в пісень, якщо копнути - є конкретні автори і всі не старші Пушкіна. Або вкрадені-присвоєні в "народів росії"


недавно дізнався, що "ізбушка на курьїх ножках" нагло вкрадена в скандинавів
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:54

гадання Свавентія

  fox767676 написав:Не было никакого Николая , ребята
И международного права не было, и европейских ценностей, и всепобеждающей руки рынка
Все это ментальные идолы, которых подселили в ваше сознание ловкие манипуляторы
И как всякие идолы они падут
Был Ющенко, были герои майдана, был джонсонюк, был притула со стерненко
Теперь растоптаны и осмеяны
посмотрите, так выглядите вы глазами непредвзятого наблюдателя

гадання Свавентія на дроновій гущі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41707
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 12:24

  pesikot написав:Вкотре дивуюсь ...

Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини

Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...

"Хтось помер"..., але "саме вбив"... і "безапіляційно"...(до речі - ти колись будеш грамотно писати?) Ти ж перший тут верещиш, що потрібно дочекатись розслідування і суду і т.д., а тут безапеляційно, "не зважаючи на обставини", вирок виписуєш.

  ЛАД написав:батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато.
І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

В 1991 году эти людям было 12-13 лет. Именно Ваше поколение про**ло страну, разоружило её, выбирало популизм, а не будущее. Ваше поколение оставило нам войну, а теперь рассказывает о том, какие мы неправильные граждане.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 06 гру, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
Повідомлень: 658
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 12:34

  Banderlog написав:
  fler написав:

Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був)
Ви ще нас з ханукою привітайте)

Тигренятко, я вітаю тих, хто сьогодні святкує, а ти проходь повз)). Хоча ти маєш святкувати день ЗСУ чи нє? ;) Захисників я теж вітаю!
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
