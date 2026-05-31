#<1 ... 3335333633373338 Додано: Нед 31 тра, 2026 18:23 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Має хтось вже сплатити податків на умовні 50 кує, щоби побудували квартиру емігранту. Має хтось вже сплатити податків на умовні 50 кує, щоби побудували квартиру емігранту.

Бажано, щоб це хтось був з москви, ну чи хоча б з Берліну чи Нью-Йорка. Бажано, щоб це хтось був з москви, ну чи хоча б з Берліну чи Нью-Йорка. Дюрі-бачі

А если вспомнить про изначальный вопрос... неужто настолько жалко недополучить пару процентов плюшек, чтобы подвергать себя риску общения с налоговыми органами (даже без претензий с их стороны)? Переместил из темы про киевскую недвижимость.Отказ от получения каких-то незначительных плюшек является платой за информационную гигиену. Не очень большая цена за право сохранять остатки приватности. Если вы, конечно, не хотите быть подопытной обезьянкой, чей "цифровой портрет" будет виртуально висеть на каждом прилавке, и на которой все, кому не лень, будут тренировать свои алгоритмы по впариванию никому не нужной хрени задорого.А если вспомнить про изначальный вопрос... неужто настолько жалко недополучить пару процентов плюшек, чтобы подвергать себя риску общения с налоговыми органами (даже без претензий с их стороны)? M-Audio Повідомлень: 3700 З нами з: 23.03.11 Подякував: 662 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 3 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 19:44 Хомякоид написав: Наші без мови отримують 15 євро година, не більше. 25 євро година без мови на будівництві ніхто в Німеччині не платить. Наші без мови отримують 15 євро година, не більше. 25 євро година без мови на будівництві ніхто в Німеччині не платить.

UPDD: То скоріш за все людина на соціалці, та вирішив заробить пару лишніх копійок вчорну. Чи ви з ним договір підписали, сплатили всі податки, перерахували зарплату на картку та видали лонабрехнунг? А яка мова на будівництві, бери побільше кидай подалі? Просто цікаво, не дуже знайомий з будівництвом, тільки IMHO, якийсь підсобник такі знання мови це пара місяців у Німеччині. Чи мова за інженера?UPD: Таке враження шо на будівництві в Німеччині працюють німці, там скоріш за все 90% всі ауслендери, яка мова, арабська, турецька, москальська, іспанська, португальська, чеська, польська, румунська, мадярська?UPDD: То скоріш за все людина на соціалці, та вирішив заробить пару лишніх копійок вчорну. Чи ви з ним договір підписали, сплатили всі податки, перерахували зарплату на картку та видали лонабрехнунг? Water Повідомлень: 4260 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2026 20:47 Дюрі-бачі написав: smdtranz написав: едут же не потому, что тут нет финансирования очередной бесполезной программы, а потому, что в ЕС куда больше перспектив жить, учиться и развиваться в своей сфере. ну и не бомбят, да едут же не потому, что тут нет финансирования очередной бесполезной программы, а потому, что в ЕС куда больше перспектив жить, учиться и развиваться в своей сфере. ну и не бомбят, да

но об этом пока даже не заикаются нигде, и так было последние дофига лет. не нужны украинской власти граждане. у воюющей Украины никак не выйдет конкурировать с мирным и богатым ЕС в этом плане. беженцы уже где-то живут в Европе и получают на работе 2000 евро или около того, а дети интегрируются и вскоре поступят в европейские мирные и престижные университеты, выучат языки международного общения и станут или уже стали гражданами богатых стран. зачем им возвращаться в квартиру в Украине, да еще и в Николаеве?есть шанс только после войны развить экономику и сделать Украину богатой, тогда жители окрестных стран быстро вспомнят о своих бабушках и родителях из какого-то украинского села и встанут в очередь за картой украинца. миллионы украинцев из рашки тоже вспомнят и язык быстро и будут ходить по Киеву и говорить «батько наш Бандера» или стоять в очереди за паспортом. все остальные разговоры о возврате кого-то не имеют смысла.но об этом пока даже не заикаются нигде, и так было последние дофига лет. не нужны украинской власти граждане. smdtranz

Пока кто-то путешествует по миру в поисках возможностей пожить на шару и по возможности поделиться с ближним его-же, ближнего, деньгами по принципу незабвенного Остапа Берта Марии Бендер-бея "Деньги будем делить по-честному -Половина моя, половина наша", мне вспомнилась история семьи моего друга, которую я тут периодически выкладывал и в которую отказывалась верить мадам Вишня.Жила-была семья в городе Киев, выходцы из депрессивного региона Украины.Но "Киев покорили". Квартирой обзавелись, машинами укомплектовались.Но детей с малого возраста к чему-то да готовили бОльшему.Как-бы ни было трудно во врмея экономических кризисов, которые случались регулярно, деньги на курсы английского и немецкого изыскивались.В результате, еще до большой войны старший ребенок закончил университет в Германии, где на немецком обучение бесплатно для всех. Пошел работать в Германии и даже довольно быстро продвинулся по работе, так как свободно владел 4-мя языками в равной степени. Английским, немецким, русским и украинским. Получил немецкое гражданство. Из украиского выйти не удалось.В начале войны, фактически с первого курса медунивера приехала его младшая сестра с мамой.Не удалось пойти по максимуму, но смогла учесть обучение в Украине и уже закончила немецкий, не знаю как правильно называется, типа я так понял медицинский коледж, и пошла работать операционной медсестрой в хирургии берлинского госпиталя.

Інакше - барон Мюнхаузен. RjkzВи постійно перекручуєте і плутаєте факти. Я ніколи не писала, що такого не може бути, а лише: що такого не буває в тому вигляді, як ви пишете.Про хлопця я писала, що скоріш за все він навчався не в Універі, а робив аусбільдунг. І це нормально і не соромно, але мабуть для вашої картинки успішного успіху така версія фуфуфу. По- друге: ви написали, що він отримав німецьке громадянство за пару місяців до того, як в Німеччині дозволили подвійне громадянство. Тобто, він міг подати документи на німецьке громадянство, тілько відмовившись від українського. Тобто, от така несостиковочка вийшла. І це я навіть не пробувала рахувати роки його перебування на внж/ пмж- там же ж теж є певні норми. Вибачте, але з цією родиною ви вже теж схожі на певного персонажа, назвемо його Мюнхаузен:))))З сестрою цього хлопця ви пішли ще далі і взагалі переплутали субьект і предмет нашої розмови. В 2022 році ви розказували, що вона переведеться з українського мед. Вищу в німецький Універ на медфак. І мабуть тільки мої постійні заперечення з цього приводу сподвигли вас наконец не писать такую откровенную чушь й визнати, що так- дівчині нічого окрім вчитися на медсестру отак одразу не світить. Підкреслю слова " отак одразу"- тобто в перший- другий роки перебування там. Але місяць чи два назад ви знову мене згадали, написавши, що я заперечувала вирогідність дівчині навчатися на медсестру.Тобто: мабуть вам не слід писати про інших людей або зі слів інших людей. Бо: ви не пам'ятаєте факти з життя цих людей. Пишіть краще про себе і свою родину і США.Інакше - барон Мюнхаузен.



Память, у меня конечно похуже, чем Ваша, чтобы помнить что я писал несколько лет назад.Или у Вас феноменальная память на все что Вам пишут или Вы конспектируете.Тут есть персонажи, которые на меня файлы заводят, не думаю, что Вы к ним относитесь.Мне как повествуют, так и я передаю.С гражданством - как мне было об этом сказано, так я и написал. И о том, что не получилось выйти из украинского. На данный момент воз и ныне там.Насчет медсестры. Опять-же, я общаюсь с ее родителем, а не с ней.Со слов оного, я так понял, что можно было учиться дальше и в конце концов доучиться до врача (я уж тут подую на холодноеи скажу, чтто не знаю что следует следующим после учебы "на врача", может интернатура может еще что. В США это очень долго и учиться "на врача" и после учебы еще и стать врачем).Не могу сказать что именно стало причиной остановки в пути "на врача". Папа отсылает часть своего жалованья в ЗСУ семье, но остается не так много (с его слов, опять-же, чтобы Вас успокоить), так как в том числе и за свои приходится тратиться на фронтовые нужды (что именно - не знаю, речь шла о ремонте техники). Остается полноценной финансовой единицей только старший, мама то работает то нет на не сверхдоходных позициях в магазинах.Возможно, решила, что нужен какой-то доход "здесь и сейчас".Возможно не выдержала ритма учебы. Те, кто через это проходил, знают что довольно непросто бежать этот "марафон", а тут еще и в стрессовой ситуации и на все-же не родном языке, пусть немецкий и учила с раннего детства в том числе и на курсах (тут уже Вы можете мне поверить на слово, с ее папой я встречался в том числе под зданием курсов, он ждал когда она закончит, чтобы отвести домой. Сорри,ни оригиналом ни даже копией сертификата этих курсов я сейчас не располагаю, но приложу все усилия, чтобы добыть и опубликовать тутшутка, на всякий случай).С папиных-же слов, вариант продолжения учебы возможен. Но не факт, что будет.Я думаю, что Вам виднее. rjkz

Ото що ржкз написав про дочку свого приятеля- то мабуть найвища сходинка чи щось біля того. Окрім самого аусбільдунга треба ще щось зробити, щоб отримати цей ступінь. Але всі ці мінімум три рівня "медсестер" для нашої людини, як і для батька дівчинки можна визначити як "медсестра". І ще цікавинка:в Німеччині є приблизно мінімум три рівня того, що наша пересічна людина розуміє під словом " медсестра"Найнижча сходинка- це ті, що проводять гігієнічні процедури.Ото що ржкз написав про дочку свого приятеля- то мабуть найвища сходинка чи щось біля того. Окрім самого аусбільдунга треба ще щось зробити, щоб отримати цей ступінь. Але всі ці мінімум три рівня "медсестер" для нашої людини, як і для батька дівчинки можна визначити як "медсестра".



Инфа не из конкретных источников, а из общения с 4-мя знакомыми медсестрами, которые учились в разное время и разными путями. Одна из них уже давно на пенсии. Если это посыл ко мне, как "нашоЇ людини", то вполне допускаю, что так оно и есть в Германии ибо в США даже не три, а гораздо больше градаций и требований к образованию.От офисной медсестры, для чего подойдет даже украиское медсестерное образование (возможно с эвалюацией и/или допкурсами) или ....даже не знаю как правильно это описать.. типа неполное образование в каледже типа ассошиэтейд дигри.Это-же раньше принималось в госпиталях на некоторые медсестринские позиции.Но дальше надо было получать сертификаты, чтобы двигаться.Потом просто нерс, может работать и в госпиталях и в социальных службах.Нужен бэчлор дигри.Далее мои допущения.После некоторого периода профессионального роста и получения сертификатов, можно стать нерс практишн. Опять-же мое допущение, что возможно требуется мастер дигри, и/или.И есть, не помню как называется, высшая позиция нерс, требуется мастер дигри и сдать экзамен. По зп на уровне с начинающими врачами.Инфа не из конкретных источников, а из общения с 4-мя знакомыми медсестрами, которые учились в разное время и разными путями. Одна из них уже давно на пенсии. rjkz

И в США этот инструмент наверное самый доступный из всех стран. ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее.На кэшбеке ну несколько сотен в год набегает - пуркуа-бы и не па.И главное, буду я отчитываться в налоговую или нет, налоговая ВСЕ РАВНО знает о всех моих доходах. Ибо и работодатель и банки и фондовая площадка формируют по каждому кто получает от них доход свою отчетность. Дабл ю ту или 1099 (в вариациях) и в моих-же собственных интересах не только подать и вовремя налоговую декларацию, но и обратиться к бухгалтеру, который ЗАКОННО оформит получение части налогов обратно и получить налоговые плюшки. Ибо, это либо приходит с опытом, либо нужен постоянно финансовый консультант (причем заинтересованный не только в своем гонораре), но суммы возвратов могут быть от сотен до тысяч долларов.Кто может (и делал) по максимуму списывали все, те кто работал на 1099, но в этом году налоговая начала поголовные проверки списаний. "У нас джентельменам верят на слово" закончилось.У меня проще. Я работаю на даблЮ2 и мой работодатель в соответствии с моей даблЮ4 снимает с меня и уплачивает в налоговую налоги. НО. До поры до времени тюторинг моих детей (до 12 лет) снимался с базы налогообложения, учеба жены в коледже и сопутствующие расходы (книги, и тп) тоже. Кроме того, на детей выплачиваются (при подпадании по сумме дохода) 2 налоговые выплаты на детей.Сейчас мы не влазим на них, но по приезду нам по знакомству делала моя знакомая таксы и не указывала их. В результате за первые 3 года мы потеряли около 33 куе выплат (5,5 куе на ребенка в год).Насчет впаривания, я НЕ турЫст. Мне трудно что-то впарить.Ни дом в мортгидж ни красненькую машинку в кредит. Да даже не в кредит.Пусть парят сколько влезет пока не спарятся. У каждого своя голова на плечах.И есть нечто бОльшее, чем только деньги. Деньги - это только инструмент достижения целей.И в США этот инструмент наверное самый доступный из всех стран. rjkz

UPDD: То скоріш за все людина на соціалці, та вирішив заробить пару лишніх копійок вчорну. Чи ви з ним договір підписали, сплатили всі податки, перерахували зарплату на картку та видали лонабрехнунг? А яка мова на будівництві, бери побільше кидай подалі? Просто цікаво, не дуже знайомий з будівництвом, тільки IMHO, якийсь підсобник такі знання мови це пара місяців у Німеччині. Чи мова за інженера?UPD: Таке враження шо на будівництві в Німеччині працюють німці, там скоріш за все 90% всі ауслендери, яка мова, арабська, турецька, москальська, іспанська, португальська, чеська, польська, румунська, мадярська?UPDD: То скоріш за все людина на соціалці, та вирішив заробить пару лишніх копійок вчорну. Чи ви з ним договір підписали, сплатили всі податки, перерахували зарплату на картку та видали лонабрехнунг?



Кроме того, рабочему надо понять, что от него требуется. Ибо наворотить можно дофига. И если что-то не так сделать на стройке, то это может повлечь и смерть и потерю здоровья и огромные финансовые потери - строительные материалы и инструменты весьма дорогостоящие. Вы очень недооцениваете необходимость владеть коммуникативными навыкми рабочих.Строительство - это не только "бери больше кидай дальше", кроме разнорабочих (под которых это правило писалось некогда) рабочие специальности, обычно - это высокотехнологичные процессы, которым надо не только обучиться, но и квалификационный тест ( к Украине, где даже прорабы не имеют порой не только строительного, но и вообще никакого образования это не относится).Вот я проходил курсы OSHA (техника безопасности), без них не только на стройку, но и во многие другие места не устроишься. Со мной вместе в группе были работяги афроамериканского происхождения, профессор по имени Джон. На каком он языке говорил? Неужели на Мови? Нет, на чистом американском Инглише. 5 дней по 8 часов. ОША 40. 2 перерыыва в день, 5 минут и 30 минут.Дальше, у каждой позиции есть свои как минимум курсы - у электриков свои, у пламеров (сантехников) свои, у большинства профессий есть экзамены.Кроме того, рабочему надо понять, что от него требуется. Ибо наворотить можно дофига. И если что-то не так сделать на стройке, то это может повлечь и смерть и потерю здоровья и огромные финансовые потери - строительные материалы и инструменты весьма дорогостоящие. rjkz

Кроме того, рабочему надо понять, что от него требуется. Ибо наворотить можно дофига. И если что-то не так сделать на стройке, то это может повлечь и смерть и потерю здоровья и огромные финансовые потери - строительные материалы и инструменты весьма дорогостоящие. Вы очень недооцениваете необходимость владеть коммуникативными навыкми рабочих.Строительство - это не только "бери больше кидай дальше", кроме разнорабочих (под которых это правило писалось некогда) рабочие специальности, обычно - это высокотехнологичные процессы, которым надо не только обучиться, но и квалификационный тест ( к Украине, где даже прорабы не имеют порой не только строительного, но и вообще никакого образования это не относится).Вот я проходил курсы OSHA (техника безопасности), без них не только на стройку, но и во многие другие места не устроишься. Со мной вместе в группе были работяги афроамериканского происхождения, профессор по имени Джон. На каком он языке говорил? Неужели на Мови? Нет, на чистом американском Инглише. 5 дней по 8 часов. ОША 40. 2 перерыыва в день, 5 минут и 30 минут.Дальше, у каждой позиции есть свои как минимум курсы - у электриков свои, у пламеров (сантехников) свои, у большинства профессий есть экзамены.Кроме того, рабочему надо понять, что от него требуется. Ибо наворотить можно дофига. И если что-то не так сделать на стройке, то это может повлечь и смерть и потерю здоровья и огромные финансовые потери - строительные материалы и инструменты весьма дорогостоящие.

Це ви про що?
Я про занесення на об'єкт будматеріалів. Копання вручну будь-чого.

ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее. ЭЭЭ, ну, если жить "от чека до чека", то может плюшки и мелкие, если держать существенные суммы на депо и в стоках, то тут плюшки покрупнее. Вы вообще не поняли, что я написал что-ли? Какие-такие "существенные суммы" если речь о том, чтобы просто расплачиваться кредитной картой вместо кэша? Максимальная сумма, которую таким образом можно "высвободить" для размещения на депо равна кредитному лимиту, но в реальности ограничена типичными расходами в грейс-периоде, потому что держать деньги на депо, и платить при этом проценты по кредитке как-то не выгодно ни разу, я уверен. Поэтому существенных сумм там никак не получится, если вы, конечно, не миллиардер, и ваши месячные расходы по кредитке не сопоставимы с бюджетом небольшого посёлка. Держать на депо и в стоках вы можете, конечно, любые суммы, но вы будете (или не будете) это делать совершенно независимо от того, расплачиваетесь вы наличными или кредитной картой.

А получить "втёмную" какие-нибудь 100-200к и тихо "проесть" их кэшем за год-два-три, по-моему гораздо спокойнее и даже может быть выгоднее, чем все кэшбэчные плюшки и проценты от депозитов с этих денег. Особенно если лет через 5 налоговая решит, что вы, когда получали и декларировали эти деньги на счёт, не доплатили государству пару сотен налогов, и выставит претензию с пенёй и штрафами.

