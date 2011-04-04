Перш ніж орендувати житло, варто добре перевірити господаря і самі апартаменти.
Дивися повний текст Юристи розповіли про основні афери з квартирами в Україні.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 03 тра, 2017 10:10
Юристи розповіли про основні афери з квартирами в Україні
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Дивися повний текст Юристи розповіли про основні афери з квартирами в Україні.
Додано: Сер 20 вер, 2017 10:55
Пока ты будет проверять все документы и бегать по нотариусам, участковым и т.д, квартиру уже сдадут другому менее дотошному жильцу. Или хозяин просто передумает тебе ее сдавать. Потратишь кучу времени и деньги.
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