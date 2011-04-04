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Юристи розповіли про основні
афери з квартирами в Україні

Юристи розповіли про основні афери з квартирами в Україні
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2017 10:10

Юристи розповіли про основні афери з квартирами в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Перш ніж орендувати житло, варто добре перевірити господаря і самі апартаменти.

Дивися повний текст Юристи розповіли про основні афери з квартирами в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2017 10:10

Статья для иностранцев.
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2017 10:55

Пока ты будет проверять все документы и бегать по нотариусам, участковым и т.д, квартиру уже сдадут другому менее дотошному жильцу. Или хозяин просто передумает тебе ее сдавать. Потратишь кучу времени и деньги.
Prod
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:40

Prod верно говоришь)
boroditaafrodita7
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