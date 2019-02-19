Новый вид мошенничества в аэропортах

Додано: Пон 29 тра, 2017 11:14

Суть в том, что недобросовестные сотрудники аэропорта подбрасывают в багаж иностранцев крошечную пулю. Потом они ее «обнаруживают» и начинают вымогать у незадачливых жертв деньги. Туристы обычно платят, чтобы избежать хлопот и успеть на свой рейс.Недавно выяснилось, что курирует этот вид мошенничества серьезный местный преступный синдикат. Так что доказать что-либо в этом случае у вас вряд ли получится.Пассажиры стыковочных рейсов — в особой группе риска. На них мошенники нацелены в первую очередь: люди устали от длительных перелетов, а служба безопасности аэропорта проверяет их багаж в отсутствие самих туристов.Как же они выбирают своих жертв?Мошенники в аэропорту пользуются услугами «сыщиков», которые следят за потенциальными жертвами, находят их чемодан и подбрасывают туда пулю, когда те ничего не видят. Как правило, после того, как они находят жертву, «операция» у них занимает не больше пары секунд.А потом, когда ваш чемодан проходит через рентгеновские лучи, у вас находят пулю. Начинается кошмар. А когда все заканчивается взяткой, оператор рентгеновской стойки и «сыщик» делят между собой доходы в соотношении 60% на 40%. Каждый день они зарабатывают сотни долларов.«Сотрудники службы досмотра багажа имеют небольшие зарплаты. Но при этом у них есть большие дома, дорогие автомобили, а их дети ходят в частные школы. Некоторые из них ездят зарубеж и имеют молоденьких жен», — рассказывает источник.Большинству из вас, наверно, интересно, почему сотрудники аэропорта не проводят собственное расследование по этому вопросу. И почему они вообще ничего не делают для того, чтобы раскрыть эту схему.Но объяснения нет. Пресс-секретарь ведомства гражданской авиации Филиппин Эрик Аполонио лишь посоветовал пассажирам никогда не упускать из виду свой багаж, запирать его на все замки и молнии.Как подобного избежать?Обматывайте свои чемоданы и сумки пленкой.