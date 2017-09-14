RSS
Пон 22 вер, 2025 07:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині: є загиблі та поранені, виникли пожежі – фото
За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше п'ятьма авіабомбами. Під атакою були обʼєкти цивільної інфраструктури й промисловості, виникли пожежі та знищені автівки.

Станом на 06:40 відомо про загибель двох осіб, ще двоє поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
...
Також росіяни атакували Суми "шахедами", повідомив міський голова Артем Кобзар. Два удари були по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна й пошкоджено балконні рами.
Пон 22 вер, 2025 08:26

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали.
Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.

Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные
недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии
является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.

Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.

була мова на початку неможливість "ядерного вибуху" на АЕС,
чомусь "хперди" наголошують про "аварію",
але це ж "фінансовий форум", тут не може бути перекручувань

для свідків секти ЯЗ і ОШ
