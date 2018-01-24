Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:52

"ВТБ" закрывает отделения в регионах

"ВТБ банк" продолжает сокращать свою филиальную сеть.

15 февраля закрывается отделение в г.Львов. Об этом сообщил форумчанин Квесторе_поверніться:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265976#p4265976

Также закрывается часть отделений в Киеве:
Киев, Княжий затон, отделение до 9 февраля

В Киеве с отделения на Берестейськой переводят на Политех.

Об этом написали форумчане Інкогніто и Valt22.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:32

Производим электроэнергию самостоятельно!

Хотите узнать, как можно не только обеспечить себя электроэнергией, но и зарабатывать на ее производстве?

Тогда спешите прочитать статью "Домашняя солнечная электростанция" от Валентины Червоножки.

Обсудить эту статью, поделиться собственным опытом форумчане и гости нашего форума могут в специальной теме:

viewtopic.php?f=149&t=212033
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:47

Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы

Вчера стало известно, что всех торговцев обяжут установить POS-терминалы.
Именно об этом говорится в статье, опубликованной на портале Finance.ua:

https://news.finance.ua/ru/news/-/418487/vseh-torgovtsev-obyazhut-ustanovit-pos-terminaly

Только посмотрите, какую жаркую дискуссию на форуме вызвала эта новость:
https://forum.finance.ua/topic211996.html
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:01

Изменения в налоговом законодательстве

С 1 января 2018 г. в стране вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (закон №2245-VIII), принятые в начале января.
Об этом говорится в статье "Новые правила на 2018 год: названы ключевые изменения в Налоговом кодексе", опубликованной вчера в новостной ленте портала Finance.ua.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:11

Возобновлена работа ветки "Горячая тема недели"

С сегодняшнего дня возобновлена работа ветки "Горячая тема недели".

Приглашаю всех к написанию сообщений в теме.

Просьба соблюдать установленный формат, обсуждения в данной теме не проводятся, только сообщения!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:09

"А-банк" опять понизил ставки по депозитам

"А-банк" с сегодняшнего дня опять снизил процентные ставки по депозитам в гривне.

Об этом сообщил на ветке банкафорумчанин Alexander_s.
Это уже третье снижение ставок в этом месяце.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:26

"А-банк" прикрыл пополнение всех ранее открытых депозитов

"А-банк" вслед за снижением процентных ставок прикрыл пополнение всех ранее открытых депозитов.
Об этом сообщил форумчанин Oktawa и подтвердили остальные форумчане.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:07

Депозитная карта с повышенным процентом

Форумчанин Gas озаботился поиском карты с бесплатным пополнением/снятием, без платы за обслуживание и повышенным процентом на остаток средств.

Форумчанин tmp01 в качестве варианта предложил карту "Доходная" от банка "Конкорд". 12% годовых на остаток по карте - по-моему, отличные условия!
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:27

Monobank вводит новую систему начисления кешбэка

Monobank вводит новую систему начисления кешбэка в зависимости от того, свои или кредитные средства тратит клиент.
Об этом сообщил наш гуру IMPRINTER:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4272751#p4272751
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:56

"А-банк" в очередной раз понизил ставки по депозитам

"А-банк" в очередной раз понизил ставки по депозитам в национальной валюте.
Об этом нам сообщил форумчанин Інкогніто.

Это уже четвертое понижение ставок в банке с начала 2018 года.
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