Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:52
"ВТБ банк" продолжает сокращать свою филиальную сеть.
15 февраля закрывается отделение в г.Львов. Об этом сообщил форумчанин Квесторе_поверніться
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265976#p4265976
Также закрывается часть отделений в Киеве:
Киев, Княжий затон, отделение до 9 февраля
В Киеве с отделения на Берестейськой переводят на Политех.
Об этом написали форумчане Інкогніто
и Valt22
.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:32
Хотите узнать, как можно не только обеспечить себя электроэнергией, но и зарабатывать на ее производстве?
Тогда спешите прочитать статью "Домашняя солнечная электростанция"
от Валентины Червоножки.
Обсудить эту статью, поделиться собственным опытом форумчане и гости нашего форума могут в специальной теме:viewtopic.php?f=149&t=212033
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:47
Вчера стало известно, что всех торговцев обяжут установить POS-терминалы.
Именно об этом говорится в статье, опубликованной на портале Finance.ua:https://news.finance.ua/ru/news/-/418487/vseh-torgovtsev-obyazhut-ustanovit-pos-terminaly
Только посмотрите, какую жаркую дискуссию на форуме вызвала эта новость:https://forum.finance.ua/topic211996.html
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Додано: Сер 17 січ, 2018 12:01
С 1 января 2018 г. в стране вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (закон №2245-VIII), принятые в начале января.
Об этом говорится в статье "Новые правила на 2018 год: названы ключевые изменения в Налоговом кодексе"
, опубликованной вчера в новостной ленте портала Finance.ua.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 12:11
С сегодняшнего дня возобновлена работа ветки "Горячая тема недели"
.
Приглашаю всех к написанию сообщений в теме.
Просьба соблюдать установленный формат, обсуждения в данной теме не проводятся, только сообщения!
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:09
"А-банк" с сегодняшнего дня опять снизил процентные ставки по депозитам в гривне.
Об этом сообщил на ветке банка
форумчанин Alexander_s
.
Это уже третье снижение ставок в этом месяце.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 08:26
"А-банк" вслед за снижением процентных ставок прикрыл пополнение всех ранее открытых депозитов.
Об этом сообщил
форумчанин Oktawa
и подтвердили остальные форумчане.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:07
Форумчанин Gas озаботился поиском карты
с бесплатным пополнением/снятием, без платы за обслуживание и повышенным процентом на остаток средств.
Форумчанин tmp01
в качестве варианта предложил карту "Доходная"
от банка "Конкорд". 12% годовых на остаток по карте - по-моему, отличные условия!
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:27
Monobank вводит новую систему начисления кешбэка в зависимости от того, свои или кредитные средства тратит клиент.
Об этом сообщил наш гуру IMPRINTER
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4272751#p4272751
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Додано: Сер 24 січ, 2018 10:56
"А-банк" в очередной раз понизил ставки по депозитам в национальной валюте.
Об этом нам сообщил
форумчанин Інкогніто
.
Это уже четвертое понижение ставок в банке с начала 2018 года.
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