С 1 декабря вырос прожиточный минимум. Об этом говорится в статье "С сегодняшнего дня вырос прожиточный минимум: что изменилось"
Насколько реально он отражает текущую ситуацию? Предлагаю обсудить на форуме в соответствующей ветке.
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Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:23
С 1 декабря вырос прожиточный минимум. Об этом говорится в статье "С сегодняшнего дня вырос прожиточный минимум: что изменилось"
Насколько реально он отражает текущую ситуацию? Предлагаю обсудить на форуме в соответствующей ветке.
Додано: П'ят 01 гру, 2017 20:27
Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть
Додано: Суб 02 гру, 2017 17:30
Тайны финмона_ что Нацбанк скрывает от украинцев и банкиров, контролируя наличные?
https://news.finance.ua/ru/news/-/41577 ... -nalichnye
Додано: П'ят 08 гру, 2017 23:38
Re: Горячая тема недели
как обычно наделали какогото мутного шуму за неделю, на сей раз под соусом Саакашвилигейта, а под шумок:
Госзакупки опять уходят в распил по полной, покупки в заграничных интернет магазах таки урезали, Соболева сняли, и это только из того что уже всплыло
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Чет 18 січ, 2018 12:10
Возобновлена работа ветки
С сегодняшнего дня возобновляется работа ветки "Горячая тема недели".
Ее формат будет следующий: сообщение со ссылкой на тему, которая появилась на этой неделе на форуме и уже успела завоевать популярность среди форумчан.
Писать сюда могут все, просьба лишь соблюдать установленный формат.
Например: я считаю, что на этой неделе несомненно "горячей темой" (и думаю, не только этой недели) стала тема
"Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали"
Чуть больше, чем за двое суток, в ней уже около 180 комментариев. Приглашаю всех принять участие в обсуждении!
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