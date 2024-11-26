Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Шановні форумчани!
Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
|
|
|
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Вів 12 лис, 2024 15:36
Шановні форумчани!
Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Додано: Вів 26 лис, 2024 14:54
Шановні форумчани!
Інвестиції в дохідну нерухомість — тема багатогранна й охоплює десятки важливих деталей. Дослідіть їх та зберіть в єдиний пазл всього за 10 хвилин — у форматі інтерактивної гри «Майновласник».
У процесі ви дізнаєтесь, наприклад:
🎲 Від чого залежить дохід інвестора в апарт-готелі?
🎲 Що таке фліпінг?
🎲 Чим цікаві аграрні землі як актив?
🎲 Як працюють REIT-фонди та який дохід можна отримати?
Гра складається з 4 кейсів. У кожному перегляньте коротке відео та дайте відповіді на кілька запитань. Зберіть усі кейси та отримайте подарунок 🎁 А що це буде — дізнаєтесь у кінці гри 😉
|