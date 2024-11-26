Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:36

Шановні форумчани!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:54

Шановні форумчани!

Інвестиції в дохідну нерухомість — тема багатогранна й охоплює десятки важливих деталей. Дослідіть їх та зберіть в єдиний пазл всього за 10 хвилин — у форматі інтерактивної гри «Майновласник».

Зображення

У процесі ви дізнаєтесь, наприклад:

🎲 Від чого залежить дохід інвестора в апарт-готелі?
🎲 Що таке фліпінг?
🎲 Чим цікаві аграрні землі як актив?
🎲 Як працюють REIT-фонди та який дохід можна отримати?

Гра складається з 4 кейсів. У кожному перегляньте коротке відео та дайте відповіді на кілька запитань. Зберіть усі кейси та отримайте подарунок 🎁 А що це буде — дізнаєтесь у кінці гри 😉

Детальніше тут
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1027 раз.
Подякували: 1997 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 68697071
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