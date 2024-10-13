Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 15:55

Re: Ринок ОВДП

Деякі банки подають у податкову звіти по операціях їхніх клієнтів з ОВДП і в такому разі податкова бачить купівлі, продажі, купони, курсові різниці та інвестиційний прибуток чи збиток і це ідеальний варіант і питань у неї не виникає.

Але не всі банки так роблять.

Якщо банк цього не зробив, а це легко перевірити у електронному кабінеті платника податків, то при потребі підтвердити доходи, не буде чого згенерувати на сайті податкової. В такому разі подати декларацію в інтересах платника податку.
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 21:53

Про гнучкий фікс

Якщо купити гнучкий фікс (феодосію) в ДІЇ, чи можна його потім продати до дати погашення в ICU trade?

Питаю, бо на сайті ICU в описі про Фікс вказано:

" Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade"

Тобто, якщо придбані не через ICU Trade, то викуп не гарантують?
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 23:03

  justauser написав:Якщо купити гнучкий фікс (феодосію) в ДІЇ, чи можна його потім продати до дати погашення в ICU trade?

Питаю, бо на сайті ICU в описі про Фікс вказано:

" Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade"

Тобто, якщо придбані не через ICU Trade, то викуп не гарантують?

Именно купленные через Дию - можно. Все работает как обычный фикс. Проверено несколько раз. Выкупают "Феодосию" купленную через Дию по цене фикса на дату выкупа - 100%. А та формулировка которая вас смутила я так понял изначально была предусмотрена чтобы отсечь желающих купить ту же бумагу у других брокеров, потом перевести ее в ИКУ после чего продать по цене Фикса. Но в том то и дело что у ИКУ цена продажи "Феодосии" и в Трейде, и в Дие всегда одинаковая (и она гораздо выше чем у других брокеров) поэтому и для выкупа по сути нет разницы - как бумага куплена главное чтобы именно у ИКУ
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 23:50

Re: Ринок ОВДП

Продати достроково "Феодосію", куплену через дію не в айсію, буде якось по іншій ціні, ніж куплену в дії через айсію і продати в айсію?
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 00:24

  alibob написав:Продати достроково "Феодосію", куплену через дію не в айсію, буде якось по іншій ціні, ніж куплену в дії через айсію і продати в айсію?

Про прошлый "фикс" мне по телефону они сказали, что купленный не у них, они просто не покупают. Ну можно и сказать "буде якось по іншій ціні". Например, нулевой :)
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 01:39

  moveton написав:
  alibob написав:Продати достроково "Феодосію", куплену через дію не в айсію, буде якось по іншій ціні, ніж куплену в дії через айсію і продати в айсію?

Про прошлый "фикс" мне по телефону они сказали, что купленный не у них, они просто не покупают. Ну можно и сказать "буде якось по іншій ціні". Например, нулевой :)

"купленный не у них, они просто не покупают"
Я не про це. Я і не планую в айсію продавати куплене в дії через іншого брокера. Я про ціну дострокового продажу в одну дату купленого в дії через айсію (і продаж, звісно, в них) та купленого в іншого брокера та проданого у нього. Наскільки може бути різна ціна викупу? З Вашого минулого досвіду.
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 01:58

  alibob написав:Я не про це. Я і не планую в айсію продавати куплене в дії через іншого брокера. Я про ціну дострокового продажу в одну дату купленого в дії через айсію (і продаж, звісно, в них) та купленого в іншого брокера та проданого у нього. Наскільки може бути різна ціна викупу? З Вашого минулого досвіду.

А, естественно цены у всех разные. Если прям прошлого, а не сегодняшние смотреть... Ну вот записывал BID именно по Феодосии:
Дата ICU Inzhur
26.03.2026 1011.60 1006.99
30.03.2026 1013.15 1008.59
01.04.2026 1013.92 1009.39

У других дилеров ещё дешевле купят, чем Inzhur. А покупать в плане продажи абсолютно безразлично через Дию (это всего лишь технический посредник. Можно сказать - маклер) или непосредственно площадку дилера. Более того, у всех, кроме ICU, выкупят даже то, что было куплено у других дилеров.
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 10:27

  moveton написав:
  alibob написав:Я не про це. Я і не планую в айсію продавати куплене в дії через іншого брокера. Я про ціну дострокового продажу в одну дату купленого в дії через айсію (і продаж, звісно, в них) та купленого в іншого брокера та проданого у нього. Наскільки може бути різна ціна викупу? З Вашого минулого досвіду.

А, естественно цены у всех разные. Если прям прошлого, а не сегодняшние смотреть... Ну вот записывал BID именно по Феодосии:
Дата ICU Inzhur
26.03.2026 1011.60 1006.99
30.03.2026 1013.15 1008.59
01.04.2026 1013.92 1009.39

У других дилеров ещё дешевле купят, чем Inzhur. А покупать в плане продажи абсолютно безразлично через Дию (это всего лишь технический посредник. Можно сказать - маклер) или непосредственно площадку дилера. Более того, у всех, кроме ICU, выкупят даже то, что было куплено у других дилеров.

Дякую. Тобто є сенс купити саме в айсію зараз дорожче на 3,50 щоб потім продати дорожче на 4,50?
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 10:53

  WallNutPen написав:
  justauser написав:Якщо купити гнучкий фікс (феодосію) в ДІЇ, чи можна його потім продати до дати погашення в ICU trade?

Питаю, бо на сайті ICU в описі про Фікс вказано:

" Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade"

Тобто, якщо придбані не через ICU Trade, то викуп не гарантують?

Именно купленные через Дию - можно. Все работает как обычный фикс. Проверено несколько раз. Выкупают "Феодосию" купленную через Дию по цене фикса на дату выкупа - 100%. А та формулировка которая вас смутила я так понял изначально была предусмотрена чтобы отсечь желающих купить ту же бумагу у других брокеров, потом перевести ее в ИКУ после чего продать по цене Фикса. Но в том то и дело что у ИКУ цена продажи "Феодосии" и в Трейде, и в Дие всегда одинаковая (и она гораздо выше чем у других брокеров) поэтому и для выкупа по сути нет разницы - как бумага куплена главное чтобы именно у ИКУ


А если не привязываться к Фиксу?
Любые ОВДП, купленные у ИСЮ через приложение ДИЯ, позже можно продать в кабинете ИСЮ Трейд до даты погашения этих бумаг?
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 12:39

  alibob написав:Дякую. Тобто є сенс купити саме в айсію зараз дорожче на 3,50 щоб потім продати дорожче на 4,50?

Смотря в чём искать смысл и какие альтернативы. Если цель инвестировать в Феодосию и скоро продаться, то выгоднее всего Феодосию брать в Inzhur, который продаёт по обычным рыночным ценам и покупает без спреда. За ним идёт ICU, пролающий дороже, но и покупающий дороже. Потом все остальные дилеры.

  justauser написав:А если не привязываться к Фиксу?
Любые ОВДП, купленные у ИСЮ через приложение ДИЯ, позже можно продать в кабинете ИСЮ Трейд до даты погашения этих бумаг?

Скажем так, ICU при покупке не различает оно раньше покупалось с её площадки или при посредничестве Дии, но всё равно у ICU. Более того, не "фикс" можно и у другого брокера купить, перевести и купит на обычных условиях. Гипотетически, может просто какой-то ISIN отказаться покупать. Тут гарантии только пророк даст. Пока прецедентов не было. Я так думаю, что это возможно только, если запахнет дефолтом Минфина.
