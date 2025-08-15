RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:00

Досліджуй тему ETFs та вигравай квиток на головну інвестподію року

Одна з ключових тем цьогорічного Invest Talk Summit — інвестування в ETFs-фонди.

📈 Цей перспективний інструмент може приносити інвестору до 15% річних у валюті.

На саміті ви почуєте експертний розбір ETFs-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.
Зображення

З 12 по 20 травня купуйте марафон «Інвестування в ETFs» та автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit!

Розіграш відбудеться 21 травня в Академії Мінфін.

🎉Поспішайте отримати вдвічі більше корисних знань за вигідною ціною
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 10:10

Одразу дві круті можливості, щоб розібратись в ETFs

ETFs-фонди — один з варіантів впевнено й успішно стартувати в інвестиціях. Бо інструмент має щонайменше 6 переваг:

✅ доступність — можна почати з невеликих сум;
✅ зручність — купуєш і продаєш через брокера або платформу;
✅ гнучкість — підходять і для короткострокових, і для довгострокових цілей;
✅ низькі витрати — менші комісії порівняно з активним інвестуванням;
✅ диверсифікація — доступ до акцій і секторів світової економіки;
✅ різноманітність — інвестиції в індекси чи сектори замість окремих компаній;

А головна їхня перевага — це історична дохідність до 15% річних у валюті.

Детально розібратися в цьому інструменті допоможе марафон «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.

Це 6 занять, протягом яких спікери — досвідчені інвестори Пилип Олійник та Михайло Серюга — розкладуть все по поличках, від теорії до конкретних кроків.

Зображення

⚡️ І ще одна крута можливість ⤵️

Купуйте марафон «Інвестування в ETFs» — і автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit

⚡️ Тільки з 12 по 20 травня в Академії Мінфін ⤵️

До речі, тема ETFs стане однією з ключових на цьогорічному саміті. Ви дізнаєтесь, які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.

⏰ Розіграш квитків проведемо 21 травня. А саміт відбудеться вже 24 травня.

Скористайтесь пропозицією та отримайте вдвічі більше знань за одну ціну!

Придбати курс можна за посиланням
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:12

гайд Фінансова гармонія для пар

👋 Форумчани!
Як часто у вашій сім’ї обговорюється тема грошей та фінансового планування? Чи напружує вас ця тема?

Якщо відчуваєте певну скутість, скористайтесь гайдом «Фінансова гармонія для пар» від Академії Мінфін. Гайд містить три розділи:

1️⃣ діалог — про ставлення до грошей, фінансові звички, сформовані в сім’ї;
2️⃣ облік — про щоденні витрати, їх оптимізацію, розподіл бюджету;
3️⃣ цілі та планування — про спільні мрії, накопичення й інвестиції.

🎁 Пройдіть гайд безкоштовно та, окрім готової фінансової стратегії, отримайте приємний бонус — знижку на курс «Інвестиційний трамплін» від Академії Мінфін.

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:57

Давно збирались розібратись в ETFs?

Давно збирались розібратись в ETFs? Зараз ідеальний момент 💰

Інвестиції під 15% річних у валюті — це реально! ETFs-фонди відкривають таку можливість тим, хто готовий вникнути й розібратись, як працює цей інструмент.

Повний розбір з покроковими інструкціями від спікерів ви можете отримати на марафоні «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.

За 6 занять досвідчені спікери — Пилип Олійник та Михайло Серюга — допоможуть опанувати цей інструмент навіть з нуля. Ви дізнаєтесь про таке:

▶️ Різновиди ETFs та їх можливості
▶️ Шість переваг, обмеження та стратегії інвестування в ETFs
▶️ Створення інвестиційного портфеля з ETFs
▶️ Реєстрація у брокера та купівля ETFs: налаштування терміналу, приклад купівлі

Зображення

🔗ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

⚡️ А тільки тиждень, з 12 по 20 травня, Академія дарує УНІКАЛЬНИЙ БОНУС за купівлю марафону.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 10:43

Fin Blogger Award

Шановні форумчани!
🔔 Fin Blogger Award 2025: стартував прийом заявок

Організатори — навчальний центр «Біржовий університет» та медіа «Мінфін» втретє проводять Fin Blogger Award — національну премію для тих, хто сприяє розвитку фінансової грамотності та інвестування.

📎Форма для подачі заявки
📌 Заявки приймаються до 5 червня. Участь можуть взяти автори з аудиторією від 2000 підписників. Один учасник — одна номінація.

Будуть як основні номінації (YouTube, Instagram, Telegram, блог для жінок, сімейна фінграмотність, менторство тощо), так і спеціальні: «Мультиінвестор року», «Вірусний контент», «Інвестор, що надихає» та інші.

🗳 Онлайн-голосування триватиме до 23 червня, а церемонія нагородження відбудеться 26 червня в Києві.

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:29

Шановні користувачі форуму Finance.ua!
Повідомляємо, що в ніч з 3 червня 2025 року на 4 червня 2025 року, починаючи з 22:00, на сайті https://forum.finance.ua/ будуть проводитися планові технічні роботи. У зв’язку з цим форум тимчасово буде недоступний.
Дякуємо за ваше розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності!
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:59

Ринок землі зростає: інвестуйте вигідно з InvestMarket
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 14:26

Воркшоп від Академії Мінфін

👋 Форумчани, вітаємо!
Запрошуємо 14 серпня на онлайн-воркшоп від Академії Мінфін, де ви дізнаєтесь, як інвестувати в 2025-му й не втратити на податках. Також обговоримо:
📍 актуальні податкові ставки на різні типи активів;
📍 зміни, що чекають на інвесторів у 2026 році;
📍 типові помилки під час подання декларацій.

Максимум користі за 2 год. та можливість отримати відповіді на ваші запитання з теми.

👤 Спікерка: Олександра Нікітіна, адвокатка з 24-річним досвідом

📌Квитки тут

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 11:19

Хто виступить на INVESTFEST 2025?

📢 INVESTFEST 2025: перші спікери вже відомі!
Серед учасників:
🔹 Юлія Баткалова — BY finance
🔹 Олесь Вареник — Investhub
🔹 Микита Гупал — ETF
🔹 Олена Набатова — крипта
🔹 Василь Матій — фінансові помилки
🔹 Володимир Копоть — нерухомість
🔹 Павло Бойко, Юлія Бабенко, Роман Кошовський — про капітал, облігації та інвестування
📌 Більше експертів — найближчим часом.
🗓 Коли: 21 серпня | 💻 Онлайн |

🔗Участь безкоштовна

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:27

FinRetail 2025

🧐 FinRetail 2025: конкуренція в e-comm та retail

На початку осені відбудеться FinRetail — ключова конференція для тих хто працює у сферах рітейлу, фінансів і e-commerce.

Серед спікерів виступить Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Kantar Україна. Цього разу темою його дослідження стане конкурентне поле станом сьогодні.

Він розповість про:
✅ розмиття меж конкуренції: співпраці, колаборації чи пряма конкуренція
✅ роль споживчих потреб у формуванні актуального споживчого досвіду
✅ к покращити наше розуміння того, що відбувається

Участь у конференції дає можливість не лише почути експертів, але й налагодити корисні ділові контакти з представниками рітейлу, e-commerce та fintech.

📍16 вересня, Київ
📌Формат: офлайн і онлайн

Квитки вже у продажу — купуйте на офіційному сайті!

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 70717273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (670)
15.08.2025 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.