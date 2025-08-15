Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

ETFs-фонди — один з варіантів впевнено й успішно стартувати в інвестиціях. Бо інструмент має щонайменше 6 переваг:
✅ доступність — можна почати з невеликих сум; ✅ зручність — купуєш і продаєш через брокера або платформу; ✅ гнучкість — підходять і для короткострокових, і для довгострокових цілей; ✅ низькі витрати — менші комісії порівняно з активним інвестуванням; ✅ диверсифікація — доступ до акцій і секторів світової економіки; ✅ різноманітність — інвестиції в індекси чи сектори замість окремих компаній;
А головна їхня перевага — це історична дохідність до 15% річних у валюті.
Детально розібратися в цьому інструменті допоможе марафон «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.
Це 6 занять, протягом яких спікери — досвідчені інвестори Пилип Олійник та Михайло Серюга — розкладуть все по поличках, від теорії до конкретних кроків.
⚡️ І ще одна крута можливість ⤵️
Купуйте марафон «Інвестування в ETFs» — і автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit
⚡️ Тільки з 12 по 20 травня в Академії Мінфін ⤵️
До речі, тема ETFs стане однією з ключових на цьогорічному саміті. Ви дізнаєтесь, які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.
⏰ Розіграш квитків проведемо 21 травня. А саміт відбудеться вже 24 травня.
Скористайтесь пропозицією та отримайте вдвічі більше знань за одну ціну!
1️⃣ діалог — про ставлення до грошей, фінансові звички, сформовані в сім’ї; 2️⃣ облік — про щоденні витрати, їх оптимізацію, розподіл бюджету; 3️⃣ цілі та планування — про спільні мрії, накопичення й інвестиції.
🎁 Пройдіть гайд безкоштовно та, окрім готової фінансової стратегії, отримайте приємний бонус — знижку на курс «Інвестиційний трамплін» від Академії Мінфін.
Давно збирались розібратись в ETFs? Зараз ідеальний момент 💰
Інвестиції під 15% річних у валюті — це реально! ETFs-фонди відкривають таку можливість тим, хто готовий вникнути й розібратись, як працює цей інструмент.
Повний розбір з покроковими інструкціями від спікерів ви можете отримати на марафоні «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.
За 6 занять досвідчені спікери — Пилип Олійник та Михайло Серюга — допоможуть опанувати цей інструмент навіть з нуля. Ви дізнаєтесь про таке:
▶️ Різновиди ETFs та їх можливості ▶️ Шість переваг, обмеження та стратегії інвестування в ETFs ▶️ Створення інвестиційного портфеля з ETFs ▶️ Реєстрація у брокера та купівля ETFs: налаштування терміналу, приклад купівлі
Шановні форумчани! 🔔 Fin Blogger Award 2025: стартував прийом заявок
Організатори — навчальний центр «Біржовий університет» та медіа «Мінфін» втретє проводять Fin Blogger Award — національну премію для тих, хто сприяє розвитку фінансової грамотності та інвестування.
📎Форма для подачі заявки 📌 Заявки приймаються до 5 червня. Участь можуть взяти автори з аудиторією від 2000 підписників. Один учасник — одна номінація.
Будуть як основні номінації (YouTube, Instagram, Telegram, блог для жінок, сімейна фінграмотність, менторство тощо), так і спеціальні: «Мультиінвестор року», «Вірусний контент», «Інвестор, що надихає» та інші.
🗳 Онлайн-голосування триватиме до 23 червня, а церемонія нагородження відбудеться 26 червня в Києві.
Шановні користувачі форуму Finance.ua! Повідомляємо, що в ніч з 3 червня 2025 року на 4 червня 2025 року, починаючи з 22:00, на сайті https://forum.finance.ua/ будуть проводитися планові технічні роботи. У зв’язку з цим форум тимчасово буде недоступний. Дякуємо за ваше розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності!
👋 Форумчани, вітаємо! Запрошуємо 14 серпня на онлайн-воркшоп від Академії Мінфін, де ви дізнаєтесь, як інвестувати в 2025-му й не втратити на податках. Також обговоримо: 📍 актуальні податкові ставки на різні типи активів; 📍 зміни, що чекають на інвесторів у 2026 році; 📍 типові помилки під час подання декларацій.
Максимум користі за 2 год. та можливість отримати відповіді на ваші запитання з теми.
👤 Спікерка: Олександра Нікітіна, адвокатка з 24-річним досвідом
На початку осені відбудеться FinRetail — ключова конференція для тих хто працює у сферах рітейлу, фінансів і e-commerce.
Серед спікерів виступить Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Kantar Україна. Цього разу темою його дослідження стане конкурентне поле станом сьогодні.
Він розповість про: ✅ розмиття меж конкуренції: співпраці, колаборації чи пряма конкуренція ✅ роль споживчих потреб у формуванні актуального споживчого досвіду ✅ к покращити наше розуміння того, що відбувається
Участь у конференції дає можливість не лише почути експертів, але й налагодити корисні ділові контакти з представниками рітейлу, e-commerce та fintech.