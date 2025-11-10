|
|
|
Радабанк
|
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:19
Hella написав:
Но все равно: называть акцией уменьшение процентов и возвращение к прежним только в случае, если вы потрясете мобильник, очень странно. Неприятное впечатление.
Интересно, за этот "креатив" кто-то премию получил
?
В общем, прикольно...
nord
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:09
Hella написав:
Потрусить телефоном... Не увидела, но в банке, наверное, повеселились, представляя, как клиенты трясут телефон
.
Трясите, Шура, они золотые...
nord
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:23
Hella написав:
Потрусить телефоном... Не увидела, но в банке, наверное, повеселились, представляя, как клиенты трясут телефон
.
Я якраз був у відділенні банку (знімав валюту + трохи гривні заніс покласти), відкривав новий депозит і... так, довелось потрясти. +1%, я гадаю, у всіх тільки так і випадає, просто оголосили акцію, щоб питань було менше.
Щодо депозитів: якщо на картці лежить рівно 10 000 грн, то відкрити депозит можна лише на 9999,99 грн, хоч одна копійка має лишитись. Сказали "Тепер так" із депозитами, майте на увазі.
Искатель
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:10
Искатель
Так всегда делается. Один "выигрыш" на максимальную сумму, сразу определено, кому, парочка поменьше, тоже известно заранее, всем остальным - стандартный.
Hella
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:19
Hella написав:Искатель
Так всегда делается. Один "выигрыш" на максимальную сумму, сразу определено, кому, парочка поменьше, тоже известно заранее, всем остальным - стандартный.
а тем кто юзает "Заощаджений" минус 1% от ставки что была в октябре
WallNutPen
