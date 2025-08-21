Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Це подія для підприємців, ІТ-фахівців, держслужбовців, ветеранів та всіх, хто хоче самостійно управляти своїми фінансами, не покладаючись на випадок чи поради сумнівних «гуру». Організатори події: фінансовий портал Мінфін та Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU - провідної інвестиційної групи та найбільшого брокера на ринку державних облігацій України. 📅 Коли: 21 серпня 2025 💻 Формат: онлайн 🎫 Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією Серед спікерів: Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem), Василь Матій (Smart Family Office, Toloka.vc), Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE), Павло Бойко (Gonzo Invest), Владислав Свистунов (ICU), Микита Гуппал, Олена Набатова, Юлія Бабенко та інші.
👋 Форумчани! Якщо шукаєте можливості для пасивного доходу в Україні — скористайтесь платформою InvestMarket від «Мінфін» Тут зібрано пропозиції від NovaPay, Zeminvest, Inzhur, S1, Green Rest, «Ґрунтовно» та інших. 🧐 Обирайте проєкт, порівнюйте, вивчайте умови. Відтак залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб обговорити деталі конкретної пропозиції.
👋 Форумчани! Якщо ви цікавитесь інвестиціями в земельні ділянки с/г призначення, у каталозі InvestMarket від «Мінфін» знайдете актуальні пропозиції від LandInvest, Zeminvest, Ґрунтовно. Ви можете придбати як ділянку, так і земельні сертифікати для пасивного доходу. За прогнозом аналітиків, ринок землі в Україні найближчими роками зросте у 2–4 рази. Встигніть придбати вигідний актив і заробити. Залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб дізнатися більше