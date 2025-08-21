Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

RSS
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:17

👋 Форумчани, вітаємо!
Нагадуємо, що до воркшопу про податки в інвестиціях від Академії Мінфін залишається 3 дні.

Приєднуйтесь та дізнайтесь;
✅ як сплачувати податки на дохід у 2025/2026;
✅ які є легальні способи зменшити податкове навантаження;
✅ як подавати декларацію без помилок.

👤 Спікерка: Олександра Нікітіна, адвокатка з 24-річним досвідом
🔗Квитки на сайті

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:00

Куди вкласти $100, $500 чи $1000: дізнайтесь на INVESTFEST

Це подія для підприємців, ІТ-фахівців, держслужбовців, ветеранів та всіх, хто хоче самостійно управляти своїми фінансами, не покладаючись на випадок чи поради сумнівних «гуру».
Організатори події: фінансовий портал Мінфін та Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU - провідної інвестиційної групи та найбільшого брокера на ринку державних облігацій України.
📅 Коли: 21 серпня 2025
💻 Формат: онлайн
🎫 Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією
Серед спікерів: Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem), Василь Матій (Smart Family Office, Toloka.vc), Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE), Павло Бойко (Gonzo Invest), Владислав Свистунов (ICU), Микита Гуппал, Олена Набатова, Юлія Бабенко та інші.

Детальніше про програму на сайті конференції

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:45

👋 Форумчани!
Якщо шукаєте можливості для пасивного доходу в Україні — скористайтесь платформою InvestMarket від «Мінфін»
Тут зібрано пропозиції від NovaPay, Zeminvest, Inzhur, S1, Green Rest, «Ґрунтовно» та інших.
🧐 Обирайте проєкт, порівнюйте, вивчайте умови. Відтак залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб обговорити деталі конкретної пропозиції.

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:57

Форумчани!

Уже завтра стартує InvestFest 2025 — безкоштовна онлайн-конференція про інвестиції в Україні!

20+ спікерів, практичні інсайти, реальні кейси.

👉Реєструйся зараз, щоб не пропустити
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 09:44

Подаруй знання, що приносять прибуток!

Обирай сертифікат від Академії Мінфін на будь-який курс і даруй цей ключ до фінансової грамотності та незалежності своїм рідним та друзям!
Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:55

👋 Форумчани!
Якщо ви цікавитесь інвестиціями в земельні ділянки с/г призначення, у каталозі InvestMarket від «Мінфін» знайдете актуальні пропозиції від LandInvest, Zeminvest, Ґрунтовно.
Ви можете придбати як ділянку, так і земельні сертифікати для пасивного доходу.
За прогнозом аналітиків, ринок землі в Україні найближчими роками зросте у 2–4 рази. Встигніть придбати вигідний актив і заробити.
Залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб дізнатися більше

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:37

🤔 Як зорієнтуватися в інвестиційних інструментах? Куди вкладати, щоб реально отримувати пасивний дохід? Чи справді це безпечно за нинішніх умов?

Ставите собі ці запитання? Тоді бронюйте участь у конференції «Жити на відсотки». 📣 Вже 8 листопада в Києві.

Теми, які розберемо:
✅ Аналітика ринку нерухомості та боргового ринку
✅ Порівняння активів: земля vs. нерухомість
✅ Інвестиційні настрої українців у 2025
✅ Прогнози дохідності доступних активів в Україні та за кордоном.

Чекаємо на вас, форумчани.
🎫 Квитки на подію тут

Зображення
