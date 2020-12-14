|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49
Freza
Додано: Вів 25 лис, 2025 15:55
Freza написав:
https://censor.net/ua/blogs/3586747/pechersk-shili-spovzayut-meshkants-poperedjayut-pro-zagrozu-katastrofi-v-tsentr-ki-va
суміш істерики, дилетантства і типового міського фольклору рівня “сусідка тьотя Галя сказала, що Печерськ сповзає в Дніпро”. Людина, яка це писала, очевидно, не має жодного розуміння ні гідрогеології, ні конструктивних рішень київських схилів, ні реальних причин локальних зсувів.
Паніка про “Печерські схили, які сповзають на будинки”, — це рівень журналістики, де кожна калюжа перетворюється на “катастрофу століття”. Прорив труби в місті з багатокілометровими мережами — не апокаліпсис, а рутинна аварійна ситуація, яка трапляється скрізь — від Мюнхена до Торонто
Бетон
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:41
Бетон написав: Freza написав:
https://censor.net/ua/blogs/3586747/pechersk-shili-spovzayut-meshkants-poperedjayut-pro-zagrozu-katastrofi-v-tsentr-ki-va
суміш істерики, дилетантства і типового міського фольклору рівня “сусідка тьотя Галя сказала, що Печерськ сповзає в Дніпро”. Людина, яка це писала, очевидно, не має жодного розуміння ні гідрогеології, ні конструктивних рішень київських схилів, ні реальних причин локальних зсувів.
Паніка про “Печерські схили, які сповзають на будинки”, — це рівень журналістики, де кожна калюжа перетворюється на “катастрофу століття”. Прорив труби в місті з багатокілометровими мережами — не апокаліпсис, а рутинна аварійна ситуація, яка трапляється скрізь — від Мюнхена до Торонто
Тітки з дипломами торговок на посадах міністра енергетики - теж нормально? І в світі десь є?
А випуск 200 000 чоловік молоді 18-22 р за кордон - таке в історії воєн було коли?
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков
Frant
