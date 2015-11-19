Борьба с коррупцией ПО-УКРАИНСКИ

Додано: П'ят 09 чер, 2017 11:51

В Украине очень любят говорить и борьбе с коррупцией. Это стала любимая тема для нашей власти и для их зарубежных спонсоров. Но что самое забавное, что чем больше наша власть борются с коррупцией, тем больше коррупция разрастается в Украине и даже процветает на глазах. Может боремся не с тем или не теми методами.

Вот и сейчас глава нашего парламента Андрей Парубий совместно с премьером Владимиром Гройманом решили провести реформы, который должны помочь нашей стране побороть коррупцию и, самое главное, обеспечить небывалый рост экономики и процветание. На критику со стороны оппозиции, что в Верховной Раде нет полноценной коалиции, Парубий предложил реформировать парламентские комитете, чтобы их больше связать с профильными министерствами и тем самым на время успокоить критику оппонентов. Но, как часто бывает в нашей власти, такого рода реформы вместо благих действий просто заканчиваются обычным перераспределением лиц возле «госкормушки».

Блогер Александр Коваленко на сайте «Диванная сотня» написал очень интересную информацию о том, как хотят реформировать парламентский комитет охраны здоровья. Вот это действительно будет большая «победа» по борьбе с коррупцией, только вот коррупция после этого будет себя чувствовать еще лучше в сфере государственных закупок лекарства за счет денег госбюджета.

В Верховной Раде работает народный депутат Глеб Загорий, который был избран народом, чтобы он проводил в Украине европейские реформы и приближал тот час, когда в Украине будет как ЕС. Надо отдать должное, этот депутат действительно активно работает в Верховной Раде, помогая парламентариям реформировать нашу экономику и бороться с коррупцией. До избрания народным депутатом Глеб Загорий был генеральным директором фармацевтической фирмы «Дарница» – одного из лидеров украинского фармацевтического бизнеса. И сейчас в своей декларации за 2015 год Загорий указывает, что он является владельцам акций фармацевтической фирмы «Дарница». Профессионал и успешный бизнесмен вполне заслуживает быть депутатов Верховной Рады. И хотя он является членом парламентского комитета ветеранов и участников АТО, то видно, что он принимает активно участие в разработке и продвижение в Верховной Раде законов, которые регламентируют сферу медицины и госзакупок лекарство, а так же борьбу с коррупцией в сфере госфинансовов.

По информации размещенной в блоге Александра Коваленко, Загорий хочет или перейти на работу в комитет по здравохранению или поставить там своего человека, чтобы можно было больше влиять на работу самого комитета и на работу Минздравохранения. Тем более, что по информации блогера на сайте «Диванная сотня», депутат Загорий возможно имеет тесные деловые связи с главой Государственной службы лекарственных средств в Минздравохраенния Украины. В европейском парламенте это посчитали бы просто недопустимо, чтобы владелец крупной фармацевтической компании имел малейшее влияние на парламентский комитет, связанный с медициной и госзакупками лекарств. В Украине на это смотря нейтрально и не исключено, что реформа комитетов Верховной Рады действительно будет для некоторых лиц очень удачной.

Депутат-бизнесмен это допустимо, хотя для европейской страны и выглядит несколько неэтично и нелогично. Для Украины, где проблема коррупции стоит очень остро, просто таки опасно допускать случаи, когда владельцы крупного бизнеса имеют возможность влиять на государственную службу и, используя свое влияние, помогать «решать» вопросы по государственным программам закупки медпрепаратов за счет денег госбюджета. В ЕС вообще не допускается, чтобы представитель бизнеса имел малейшую возможность быть руководителем или его люди были допущены до государственных структур, которые решают, как тратить деньги госбюджета. Недавно Глеб Загорий заявил, что использование ProZorro может побороть коррупцию в системе госзакупок лекарств. Полностью с ним согласен, если дополнить этот условие еще одним, что владельцы фармацевтических компаний или их доверенные лица не будут иметь право ни под каким видом или никаким образом участвовать в работе парламентских и государственных структур, которые занимаются этими самими закупками лекарства за счет госбюджета. Не поможет побороть коррупцию никакая система ProZorro, если позволять бизнесу влиять или контролировать госзакупки.

А может это и есть борьба с коррупцией, когда в результате этой самой борьбы и великих реформ, которые сейчас затеял Гройсман и Парубий, украинские олигархи просто получат контроль над госбюджетом и будут сами решать, куда и как тратить госденьги, какие коррупционные схемы выстраивать и при этом рассказывать о том, что Украина сделала большой шаг в направлении евроинтеграции и борьбы с коррупций? И уже скоро Украину примут в член ЕС. Умеют у нас делать реформа, чтобы потом сказать «хотели, как лучше, но получилось, как всегда».

И еще один штрих. По информации блогера Александра Коваленка, которую он написал в своем блоге в Глеба Загория есть мощное лобби в России – его родственница Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она является совладельцем ряда оффшорных компаний, основанных Глебом Загорием. СНБО не помешало бы обратить внимание на опосредованное участие российского капитала в «Дарнице».