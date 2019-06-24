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Airbnb. Тонкости бронирования
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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:51

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  IMPRINTER написав:это если у него был билет другого класса ...

Мова не про те. У нього був Mobile boarding pass і рейс у гейропі. Схоже, що дівчата на стіці просто не догледіли, що він не зі EU.
Ще тут подивіться http://lowcostavia.com.ua/ryanair-how-t ... /#ryanair4
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