Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Додано: Вів 25 чер, 2019 15:22

klug



спасибо !

буду иметь ввиду !

но мне вроде пообещали что помогут с распечаткой ...



а мобильный посадочный для всех типов билетов доступен ? - я так понимаю что они и ту еще придумают как взять доп плату ...

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