Мова не про те. У нього був
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:51
Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
Мова не про те. У нього був
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:22
klug
спасибо !
буду иметь ввиду !
но мне вроде пообещали что помогут с распечаткой ...
а мобильный посадочный для всех типов билетов доступен ? - я так понимаю что они и ту еще придумают как взять доп плату ...
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33
господа, а подскажите, оплатил щас сэпом визз ... следуя рекомендациям однофорумчан (жарка по ДСС) ... когда они его подтвердят ? .. я понимаю что согласно правил там 5 или сколько дней но по факту ?
евро в гривну они тоже перевели по курсу 32 при выставлении счета ... нехило так ... но я думаю при ДСС вжарили еще больше
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:28
Ниче себе - 7%, если бы платили гривневой картой вряд ли бы были такие потери...
а визейр из харькова надо оплачивать долларовой картой, там идёт списание форинтов - любой кешбек идёт в плюс
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:04
Платил последний раз года 2 назад. Дня через 3, кажется, подтверждали. Потом картой monobank стал платить, немного выгоднее получалось, особенно под кешбэк и при стоимости билетов до 80 евро (в этом случае monobank берет на себя двойную конвертацию).
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:10
Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
Wizzair из Харькова, как и из Киева, лучше оплачивать в гривне гривневой картой или банковским переводом. Форинты для расчетов по рейсам из Украины не используются вообще, а внутренними валютами Wizzair являются евро и фунты.
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:45
ingtrans
Долларовой, или гривневой банка, у которого нет платы за конвертацию и нормалтгый карточный курс.
При сэпе визз пересчитывает тоже по космическому курсу.
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