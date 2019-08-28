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Airbnb. Тонкости бронирования
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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:51

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  IMPRINTER написав:это если у него был билет другого класса ...

Мова не про те. У нього був Mobile boarding pass і рейс у гейропі. Схоже, що дівчата на стіці просто не догледіли, що він не зі EU.
Ще тут подивіться http://lowcostavia.com.ua/ryanair-how-t ... /#ryanair4
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:22

klug

спасибо !
буду иметь ввиду !
но мне вроде пообещали что помогут с распечаткой ...

а мобильный посадочный для всех типов билетов доступен ? - я так понимаю что они и ту еще придумают как взять доп плату ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33

господа, а подскажите, оплатил щас сэпом визз ... следуя рекомендациям однофорумчан (жарка по ДСС) ... когда они его подтвердят ? .. я понимаю что согласно правил там 5 или сколько дней но по факту ?
евро в гривну они тоже перевели по курсу 32 при выставлении счета ... нехило так ... но я думаю при ДСС вжарили еще больше
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:28

  IMPRINTER написав:господа, а подскажите, оплатил щас сэпом визз ... следуя рекомендациям однофорумчан (жарка по ДСС) ... когда они его подтвердят ? .. я понимаю что согласно правил там 5 или сколько дней но по факту ?
евро в гривну они тоже перевели по курсу 32 при выставлении счета ... нехило так ... но я думаю при ДСС вжарили еще больше

Ниче себе - 7%, если бы платили гривневой картой вряд ли бы были такие потери...
а визейр из харькова надо оплачивать долларовой картой, там идёт списание форинтов - любой кешбек идёт в плюс
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:04

  IMPRINTER написав:господа, а подскажите, оплатил щас сэпом визз ... следуя рекомендациям однофорумчан (жарка по ДСС) ... когда они его подтвердят ? .. я понимаю что согласно правил там 5 или сколько дней но по факту ?
евро в гривну они тоже перевели по курсу 32 при выставлении счета ... нехило так ... но я думаю при ДСС вжарили еще больше

Платил последний раз года 2 назад. Дня через 3, кажется, подтверждали. Потом картой monobank стал платить, немного выгоднее получалось, особенно под кешбэк и при стоимости билетов до 80 евро (в этом случае monobank берет на себя двойную конвертацию).
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:10

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  Stringer написав:а визейр из харькова надо оплачивать долларовой картой, там идёт списание форинтов - любой кешбек идёт в плюс

Wizzair из Харькова, как и из Киева, лучше оплачивать в гривне гривневой картой или банковским переводом. Форинты для расчетов по рейсам из Украины не используются вообще, а внутренними валютами Wizzair являются евро и фунты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:45

ingtrans

Долларовой, или гривневой банка, у которого нет платы за конвертацию и нормалтгый карточный курс.
При сэпе визз пересчитывает тоже по космическому курсу.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:24

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  IMPRINTER написав:Долларовой, или гривневой банка, у которого нет платы за конвертацию и нормалтгый карточный курс.
При сэпе визз пересчитывает тоже по космическому курсу.

Wizzair из Харькова, как и из Киева, лучше оплачивать в гривне гривневой картой или банковским переводом. Не нужно платить долларовой картой, если, конечно, доход изначально идет не в долларах, потому что будет потеря при пополнении долларовой карты.
Для сэпе никакого дополнительного пересчета не будет, поскольку счет выставляется в гривнах. В этом случае нет потерь на двойную конвертацию, но есть комиссия за перевод.
Для рейсов из стран, для оплаты нужно выбирать валюту страны вылета, и, если возможно, то и оплачивать с карты в этой валюте. Для других валют (типа злотых, крон и т.п.) не знаю, с какой карты платить, но я бы платит с гривневой, поскольку опять же получаю деньги в гривне. Сэп в этом случае не подходит как раз из-за космического курса.
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