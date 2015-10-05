RSS
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:49

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Такое количество алкоголя они получают, употребляя в пищу спелые фрукты.

Ученые полагают, что люди могли унаследовать пристрастие к алкоголю от общих предков-приматов, которые питались ферментированными фруктами — источником сахара и алкоголя.

Давно было замечено, что шимпанзе подбирают упавшие на землю с деревьев спелые плоды.

«Тяга человека к алкоголю, вероятно, связана с этим пищевыми привычками, унаследованными от нашего общего с шимпанзе предка», — говорит один из авторов исследования Алексей Маро.
.......Как установили ученые, в среднем одна особь шимпанзе потребляет порядка 14 граммов этанола в сутки, что эквивалентно одной бутылке пива объемом 330 мл. По их наблюдениям, шимпанзе предпочитают фрукты с более высоким содержанием этанола.

Исследование подтверждает так называемую гипотезу «пьяной обезьяны» — идею о том, что тяга человека к алкоголю унаследована от предков-приматов.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx2l74kgdno
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 17:03

Из университетской программы в Афганистане исключены книги, написанные женщинами. Помимо этого, правительство Талибана запретило университетам преподавать 18 учебных дисциплин, противоречащих шариату (среди них, например, права человека), а также касаться темы сексуальных домогательств.
.......Из 679 книг, вызывающих озабоченность из-за «антишариатского содержания», около 140 оказались написанными женщинами. Среди них, например, книга под названием «Безопасность в химической лаборатории».

........ Только на этой неделе в десяти провинциях по приказу верховного лидера Талибана был запрещен оптоволоконный интернет — официально для «предотвращения аморальности».

Все эти новые правила повлияли на разные сферы жизни, но особенно это отразилось на жизни женщин и девочек. Им запрещено получать образование выше шестого класса, а один из последних путей для профессионального обучения закрылся в конце 2024 года, когда в стране тихо прекратили работу курсы для акушерок.

Теперь запрет коснулся и университетских предметов, посвященных женщинам: шесть из восемнадцати запрещенных дисциплин касаются именно этой темы — среди них «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Социология женщин».

Правительство Талибана заявляет, что уважает права женщин в соответствии со своей интерпретацией афганской культуры и исламского права.
...... Помимо книг, написанных женщинами, под запрет также попали книги иранских авторов или изданные в Иране. Один из членов комиссии сообщил Би-би-си, что целью этого было «предотвращение проникновения иранского контента» в афганскую учебную систему.
https://www.bbc.com/russian/articles/cx2xqen71dko
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 17:56

  ЛАД написав:
  Shaman написав:Саша Грей давно знімає відео, як готувати борщ, але глядачі за звичкою перемотують на середину та в кінець
Вы тоже?

я не дивлюсь, як Саша Грей готує борщ :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 01:08

В четверг в Бостонском университете вручали Шнобелевскую премию
.... В этот раз главной темой было пищеварение.
Шнобелевская премия в области химии была вручена за радикально новый подход к борьбе с ожирением: снижение потребления калорий за счет кормления людей тефлоном
.... Премию в области педиатрии получило исследование влияния диеты на вкус грудного молока: выяснилось, что младенцы сосут грудь дольше, если их матери ели чеснок.

Несмотря на то, что все эти темы были так или иначе связаны с питанием, собственно премию в области питания получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции, которые кормили радужных ящериц в Того пиццей в попытке выяснить, какая им нравится больше. Выяснилось, что ящерицы предпочитают пиццу «Четыре сыра»

Премия мира была присуждена команде из Германии, Нидерландов и Великобритании за доказательство того, что рюмка водки улучшает навыки общения на иностранном языке.

.... Премия в области психологии досталась совместной работе польского и австралийского исследователей. Они выяснили, что похвала в отношении чьего-то IQ положительно влияет на самооценку этой личности в части интеллекта и ощущения собственной уникальности, а негативные оценки IQ снижают эти показатели. Люди, которым говорили, что они умнее среднего, охотно верили в это и начинали хвастаться.
https://www.bbc.com/russian/articles/c79vllzyg5po
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 729730731732
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
