Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Додано: Нед 02 лют, 2020 18:02

ingtrans



ззато можно оформить отдых как командировку и получить 50 евро )

в целом аэрбнб не пплох - но очень много подводных камней ... я мой последний визит было все отлично ... но ХЗ, чтоб я делал если бы что-то пошло не так ...

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