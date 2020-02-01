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Airbnb. Тонкости бронирования
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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 16:12

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  Goras написав:Интересно, будем иметь ввиду на дальнейшее. Двойная конвертация не есть хорошо

Свежий положительный пример - Monobank
Но причины не ясны. То ли это monobank, то ли Wizzair, то ли курс.
Ну и в принципе опыту оплаты Wizzair примерно за год комиссия за двойную конвертацию, когда она была, была порядка 0,4-0,6%. С учетом стоимости билетов это фактически ничего, 10-20-30 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:31

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$
Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт :-)
Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:35

  fokus написав:Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$
Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт :-)
Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.

А в чем суть использования чужих реферальных ссылок, если по своим можно получить примерно столько же + дополнительные деньги как владельцу ссылки? По моей показывает 44$ + 17$ и $33 как владельцу ссылки.
А вот регистрировать другой свой аккаунт может быть чревато - иногда требуется загрузка документов и могут определить, что на одного человека зарегистрировано несколько аккаунтов с целью получения "travel credit". А это грозит блокированием аккаунта. По отзывам прецеденты были, но не то, чтобы часто.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:02

ingtrans

ззато можно оформить отдых как командировку и получить 50 евро )
в целом аэрбнб не пплох - но очень много подводных камней ... я мой последний визит было все отлично ... но ХЗ, чтоб я делал если бы что-то пошло не так ...
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IMPRINTER
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