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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:00
ingtrans
многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит
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Додано: Нед 15 гру, 2019 15:27
Stringer написав:ingtrans
многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит
Я полагаю, что:
1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные).
2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.
А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духе
Stringer написав:
держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.
и особенно
Stringer написав:
ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума
Без знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм.
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ingtrans
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Додано: Нед 15 гру, 2019 15:57
А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
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ingtrans
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Додано: Нед 15 гру, 2019 16:08
ingtrans написав:
А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить
Это при падающей гривне - доплачивал клиент
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 15 гру, 2019 16:19
Вкладчик1234 написав: ingtrans написав:
А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить
Это при падающей гривне - доплачивал клиент
Ну значит последние пару лет я попадал на падение гривны
А если серьёзно, то если в результате двойной конвертации получилась бы сумма меньше, чем та, которую я видел на экране во время покупки, то я бы ожидал, что спишут именно эту меньшую сумму.
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ingtrans
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