Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Додано: Пон 03 лют, 2020 14:11

fokus написав: Для того, чтобы "по своим" получить - нужно сначала их зарегистрировать по чужим. Но если свой есть то да, смысла регистрировать аккаунт по чужой нет. Для того, чтобы "по своим" получить - нужно сначала их зарегистрировать по чужим. Но если свой есть то да, смысла регистрировать аккаунт по чужой нет.

fokus написав: Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит.

fokus написав: Впрочем я не уверен, что для всех аккаунтов одинаковые реферальные условия дают. Впрочем я не уверен, что для всех аккаунтов одинаковые реферальные условия дают.

fokus написав: А по оплате имхо самое правильное перевести на airbnb счет в валюту карты и платить в ней. А по оплате имхо самое правильное перевести на airbnb счет в валюту карты и платить в ней.

Просто Вы же сами написали:А зачем регистрировать другой аккаунт по чужой ссылке, если есть свой?Этого я тоже точно не знаю, но что у меня, что у жены условия одинаковые, при том что по моему аккаунту уже много раз бронировал, а жену зарегистрировал в прошлом году по своей ссылке и не бронировал еще ни разу.По оплате смотреть нужно. Одно время для Украины была доступна оплата только в долларах без возможности выбора другой валюты для оплаты. В итоге для стран с евро было невыгодно, потому что за конвертацию между евро и долларами Airbnb брал еще свой процент (3%, если не ошибаюсь). Но можно было при оплате выбрать другую страну, например, Польшу и валюта менялась на евро. Потом этот путь прикрыли и оставалось платить только в долларах. Потом с какого-то момента стало возможным оплачивать в любой валюте на выбор, но выгодность выбора той или иной валюты нужно проверять. Не уверен, что всегда самым выгодным будет выбор валюты карты, тем более, что, например, гривна недоступна для выбора.