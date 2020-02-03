Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Goras написав:Интересно, будем иметь ввиду на дальнейшее. Двойная конвертация не есть хорошо
Свежий положительный пример - Monobank Но причины не ясны. То ли это monobank, то ли Wizzair, то ли курс. Ну и в принципе опыту оплаты Wizzair примерно за год комиссия за двойную конвертацию, когда она была, была порядка 0,4-0,6%. С учетом стоимости билетов это фактически ничего, 10-20-30 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$ Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.
fokus написав:Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$ Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.
А в чем суть использования чужих реферальных ссылок, если по своим можно получить примерно столько же + дополнительные деньги как владельцу ссылки? По моей показывает 44$ + 17$ и $33 как владельцу ссылки. А вот регистрировать другой свой аккаунт может быть чревато - иногда требуется загрузка документов и могут определить, что на одного человека зарегистрировано несколько аккаунтов с целью получения "travel credit". А это грозит блокированием аккаунта. По отзывам прецеденты были, но не то, чтобы часто.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ззато можно оформить отдых как командировку и получить 50 евро ) в целом аэрбнб не пплох - но очень много подводных камней ... я мой последний визит было все отлично ... но ХЗ, чтоб я делал если бы что-то пошло не так ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
ingtrans написав:А в чем суть использования чужих реферальных ссылок, если по своим можно получить
Для того, чтобы "по своим" получить - нужно сначала их зарегистрировать по чужим. Но если свой есть то да, смысла регистрировать аккаунт по чужой наверное нет. Впрочем я не уверен, что для всех аккаунтов одинаковые реферальные условия дают.
ingtrans написав:А вот регистрировать другой свой аккаунт может быть чревато - иногда требуется загрузка документов
Ну это если тупо регистрировать. Но у многих же есть два заграна, водительское удостоверение.. Я уж не говорю про жен/родителей/тещ/любовниц ets
А по оплате имхо самое правильное перевести на airbnb счет в валюту карты и платить в ней.
fokus написав:Для того, чтобы "по своим" получить - нужно сначала их зарегистрировать по чужим. Но если свой есть то да, смысла регистрировать аккаунт по чужой нет.
Просто Вы же сами написали:
fokus написав:Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт
А зачем регистрировать другой аккаунт по чужой ссылке, если есть свой?
fokus написав:Впрочем я не уверен, что для всех аккаунтов одинаковые реферальные условия дают.
Этого я тоже точно не знаю, но что у меня, что у жены условия одинаковые, при том что по моему аккаунту уже много раз бронировал, а жену зарегистрировал в прошлом году по своей ссылке и не бронировал еще ни разу.
fokus написав:А по оплате имхо самое правильное перевести на airbnb счет в валюту карты и платить в ней.
По оплате смотреть нужно. Одно время для Украины была доступна оплата только в долларах без возможности выбора другой валюты для оплаты. В итоге для стран с евро было невыгодно, потому что за конвертацию между евро и долларами Airbnb брал еще свой процент (3%, если не ошибаюсь). Но можно было при оплате выбрать другую страну, например, Польшу и валюта менялась на евро. Потом этот путь прикрыли и оставалось платить только в долларах. Потом с какого-то момента стало возможным оплачивать в любой валюте на выбор, но выгодность выбора той или иной валюты нужно проверять. Не уверен, что всегда самым выгодным будет выбор валюты карты, тем более, что, например, гривна недоступна для выбора.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка