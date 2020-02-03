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Airbnb. Тонкости бронирования
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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 16:12

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  Goras написав:Интересно, будем иметь ввиду на дальнейшее. Двойная конвертация не есть хорошо

Свежий положительный пример - Monobank
Но причины не ясны. То ли это monobank, то ли Wizzair, то ли курс.
Ну и в принципе опыту оплаты Wizzair примерно за год комиссия за двойную конвертацию, когда она была, была порядка 0,4-0,6%. С учетом стоимости билетов это фактически ничего, 10-20-30 грн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:31

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$
Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт :-)
Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:35

  fokus написав:Если кого интересует скидка на бронирование - то вот 45$
Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт :-)
Там есть еще скидка на "бронирование впечатления" - 17$, т.е. всего получается 62$, но этим, думаю, вряд ли кто-то пользуется.

А в чем суть использования чужих реферальных ссылок, если по своим можно получить примерно столько же + дополнительные деньги как владельцу ссылки? По моей показывает 44$ + 17$ и $33 как владельцу ссылки.
А вот регистрировать другой свой аккаунт может быть чревато - иногда требуется загрузка документов и могут определить, что на одного человека зарегистрировано несколько аккаунтов с целью получения "travel credit". А это грозит блокированием аккаунта. По отзывам прецеденты были, но не то, чтобы часто.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:02

ingtrans

ззато можно оформить отдых как командировку и получить 50 евро )
в целом аэрбнб не пплох - но очень много подводных камней ... я мой последний визит было все отлично ... но ХЗ, чтоб я делал если бы что-то пошло не так ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:55

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  ingtrans написав:А в чем суть использования чужих реферальных ссылок, если по своим можно получить

Для того, чтобы "по своим" получить - нужно сначала их зарегистрировать по чужим. Но если свой есть то да, смысла регистрировать аккаунт по чужой наверное нет. Впрочем я не уверен, что для всех аккаунтов одинаковые реферальные условия дают.
  ingtrans написав:А вот регистрировать другой свой аккаунт может быть чревато - иногда требуется загрузка документов

Ну это если тупо регистрировать. Но у многих же есть два заграна, водительское удостоверение.. Я уж не говорю про жен/родителей/тещ/любовниц ets

А по оплате имхо самое правильное перевести на airbnb счет в валюту карты и платить в ней.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:11

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  fokus написав:Для того, чтобы "по своим" получить - нужно сначала их зарегистрировать по чужим. Но если свой есть то да, смысла регистрировать аккаунт по чужой нет.

Просто Вы же сами написали:
  fokus написав:Действует на первое бронирование для новой регистрации, т.е. для существующих аккаунтов не подходит. Но никто же не запрещает зарегистрировать другой аккаунт

А зачем регистрировать другой аккаунт по чужой ссылке, если есть свой?

  fokus написав:Впрочем я не уверен, что для всех аккаунтов одинаковые реферальные условия дают.

Этого я тоже точно не знаю, но что у меня, что у жены условия одинаковые, при том что по моему аккаунту уже много раз бронировал, а жену зарегистрировал в прошлом году по своей ссылке и не бронировал еще ни разу.

  fokus написав:А по оплате имхо самое правильное перевести на airbnb счет в валюту карты и платить в ней.

По оплате смотреть нужно. Одно время для Украины была доступна оплата только в долларах без возможности выбора другой валюты для оплаты. В итоге для стран с евро было невыгодно, потому что за конвертацию между евро и долларами Airbnb брал еще свой процент (3%, если не ошибаюсь). Но можно было при оплате выбрать другую страну, например, Польшу и валюта менялась на евро. Потом этот путь прикрыли и оставалось платить только в долларах. Потом с какого-то момента стало возможным оплачивать в любой валюте на выбор, но выгодность выбора той или иной валюты нужно проверять. Не уверен, что всегда самым выгодным будет выбор валюты карты, тем более, что, например, гривна недоступна для выбора.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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