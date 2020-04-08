RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Airbnb. Тонкости бронирования
и оплаты, опыт проживания

Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

IMPRINTER написав:господа, скажите - администрация айрбнб модерирует личку? если я хозяину квартиру напишу в личке свой телефон/мыло или попрошу его у него - за это не забанят?
Не забанят, но лучше так не делать. Я имею в виду, лучше вне сервиса ни бронировать у хостов. Потом потеряете доверие для сервиса, и в случае чего, ваша сторона будет не в самой сильной позиции.


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
garem777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 01.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37

  garem777 написав:
IMPRINTER написав:господа, скажите - администрация айрбнб модерирует личку? если я хозяину квартиру напишу в личке свой телефон/мыло или попрошу его у него - за это не забанят?
Не забанят, но лучше так не делать. Я имею в виду, лучше вне сервиса ни бронировать у хостов. Потом потеряете доверие для сервиса, и в случае чего, ваша сторона будет не в самой сильной позиции.

И, конечно, в случае бронирования мимо сервиса теряется защита, предоставляемая сервисом. То есть такой подход в обход Airbnb исключительно на свой страх и риск.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:40

ingtrans

это все понятно )

меня интересовали санкции со стороны эйрбнб, за упоминание в личке номера телефона/мыла...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37153
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:55

  IMPRINTER написав:меня интересовали санкции со стороны эйрбнб, за упоминание в личке номера телефона/мыла...

О каких бы то ни было заранее установленных санкциях за такие вещи никогда не слышал, но знаю, что телефоны и адреса, указанные открытым текстом в объявлениях и в переписке, удаляют. Читал, что встречаются желающие забронировать мимо сервиса и обходят удаление путем, например, указания номера телефона словами. Сам никогда не пробовал, не хочется рисковать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.