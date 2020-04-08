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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27
IMPRINTER написав:господа, скажите - администрация айрбнб модерирует личку? если я хозяину квартиру напишу в личке свой телефон/мыло или попрошу его у него - за это не забанят?
Не забанят, но лучше так не делать. Я имею в виду, лучше вне сервиса ни бронировать у хостов. Потом потеряете доверие для сервиса, и в случае чего, ваша сторона будет не в самой сильной позиции.
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garem777
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37
garem777 написав:
IMPRINTER написав:господа, скажите - администрация айрбнб модерирует личку? если я хозяину квартиру напишу в личке свой телефон/мыло или попрошу его у него - за это не забанят?
Не забанят, но лучше так не делать. Я имею в виду, лучше вне сервиса ни бронировать у хостов. Потом потеряете доверие для сервиса, и в случае чего, ваша сторона будет не в самой сильной позиции.
И, конечно, в случае бронирования мимо сервиса теряется защита, предоставляемая сервисом. То есть такой подход в обход Airbnb исключительно на свой страх и риск.
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ingtrans
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:40
ingtrans
это все понятно )
меня интересовали санкции со стороны эйрбнб, за упоминание в личке номера телефона/мыла...
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:55
IMPRINTER написав:
меня интересовали санкции со стороны эйрбнб, за упоминание в личке номера телефона/мыла...
О каких бы то ни было заранее установленных санкциях за такие вещи никогда не слышал, но знаю, что телефоны и адреса, указанные открытым текстом в объявлениях и в переписке, удаляют. Читал, что встречаются желающие забронировать мимо сервиса и обходят удаление путем, например, указания номера телефона словами. Сам никогда не пробовал, не хочется рисковать.
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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- Повідомлень: 911
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 20 раз.
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