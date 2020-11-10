Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:01
господа, у кого-то есть опыт получения ваучера/промокода от МАУ по отмененным рейсам по причине ковид-19?
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:35
Пробуйте, за это не банят
garem777 Не забанят, пробуйте как можете, например, цифры телефона буквами, буквами сокращённо... Обычно, так части текста просто приходят в виде точек, но не всегда))
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